https://ria.ru/20230512/zemletryaseniya-1871177234.html
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
У берегов Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 12.05.2023
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8 произошли в Тихом океане у берегов Камчатки, в населенных пунктах они не ощущались, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:22
2023-05-12T02:22
2023-05-12T02:22
тихий океан
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8 произошли в Тихом океане у берегов Камчатки, в населенных пунктах они не ощущались, сообщает региональный главк МЧС РФ. В населённых пунктах землетрясение не ощущалось. Ранним утром 12 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано второе неощущаемое сейсмособытие на глубине 45 километров. Магнитуда - 4,8. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 105 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск.
https://radiosputnik.ria.ru/20230511/zemletryasenie-1871139699.html
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тихий океан, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тихий океан, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
У берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8