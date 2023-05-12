https://ria.ru/20230512/zemletryaseniya-1871177234.html

У берегов Камчатки произошли два землетрясения

У берегов Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 12.05.2023

У берегов Камчатки произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8 произошли в Тихом океане у берегов Камчатки, в населенных пунктах они не ощущались, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T02:22

2023-05-12T02:22

2023-05-12T02:22

тихий океан

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8 произошли в Тихом океане у берегов Камчатки, в населенных пунктах они не ощущались, сообщает региональный главк МЧС РФ. В населённых пунктах землетрясение не ощущалось. Ранним утром 12 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано второе неощущаемое сейсмособытие на глубине 45 километров. Магнитуда - 4,8. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 105 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск.

https://radiosputnik.ria.ru/20230511/zemletryasenie-1871139699.html

тихий океан

камчатка

россия

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тихий океан, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)