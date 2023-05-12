https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871184120.html
Число пострадавших при землетрясении около Токио выросло до восьми человек
Число пострадавших при землетрясении около Токио выросло до восьми человек - РИА Новости, 12.05.2023
Число пострадавших при землетрясении около Токио выросло до восьми человек
Число пострадавших при землетрясении в японской префектуре Тиба близ Токио в ночь на четверг увеличилось до восьми человек, передает телеканал NHK. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T05:50
2023-05-12T05:50
2023-05-12T05:50
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении в японской префектуре Тиба близ Токио в ночь на четверг увеличилось до восьми человек, передает телеканал NHK. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 04.16 по местному времени (22.16 среды мск). Изначально магнитуда была определена как 5,4, но затем понижена до 5,2. Очаг залегал на глубине 40 километров. Максимальная сила толчков составила 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами не объявлялось. В результате землетрясения было временно прервано движение поездов, остановлены лифты в зданиях. Изначально сообщалось о трех пострадавших. Как заявили ранее РИА Новости в посольстве РФ в Японии, от проживающих в данном регионе россиян "обращений в связи с землетрясением не поступало".
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япония, тиба (город), токио, в мире
Япония, Тиба (город), Токио, В мире
Число пострадавших при землетрясении около Токио выросло до восьми человек
NHK: число пострадавших при землетрясении в Тибе около Токио выросло до восьми человек