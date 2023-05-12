https://ria.ru/20230512/zelenskiy-1871322270.html

"Сволочь". Британцы отчитали оконфузившегося из-за Евровидения Зеленского

"Сволочь". Британцы отчитали оконфузившегося из-за Евровидения Зеленского - РИА Новости, 12.05.2023

"Сволочь". Британцы отчитали оконфузившегося из-за Евровидения Зеленского

Читатели Daily Mail оценили решение вещательных компаний о запрете президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью на Евровидении. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:11

2023-05-12T15:11

2023-05-12T15:52

политика

украина

владимир зеленский

евровидение

великобритания

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили решение вещательных компаний о запрете президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью на Евровидении."Этому парню кажется, что он на все имеет право", — написал Butterfly Blue."Этой воинствующей марионетке элиты надо взять выходной", — считает OnlyTalkingFact."Точно. Никогда никого не благодарит, только все новые требования выдвигает", — отметил DucDePommefrite."В прошлом году он обещал, что Евровидение состоится в Крыму. Клоун", — напомнил Marcos5501.Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу украинского лидера, который хотел выступить с обращением в финале "Евровидения". По словам представителя ЕВС, песенный конкурс — это международное развлекательное шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. В пресс-службе Зеленского отрицают, что тот просил разрешения произнести речь на конкурсе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, украина, владимир зеленский, евровидение, великобритания