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"Сволочь". Британцы отчитали оконфузившегося из-за Евровидения Зеленского
"Сволочь". Британцы отчитали оконфузившегося из-за Евровидения Зеленского - РИА Новости, 12.05.2023
"Сволочь". Британцы отчитали оконфузившегося из-за Евровидения Зеленского
Читатели Daily Mail оценили решение вещательных компаний о запрете президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью на Евровидении. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:11
2023-05-12T15:11
2023-05-12T15:52
политика
украина
владимир зеленский
евровидение
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили решение вещательных компаний о запрете президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью на Евровидении."Этому парню кажется, что он на все имеет право", — написал Butterfly Blue."Этой воинствующей марионетке элиты надо взять выходной", — считает OnlyTalkingFact."Точно. Никогда никого не благодарит, только все новые требования выдвигает", — отметил DucDePommefrite."В прошлом году он обещал, что Евровидение состоится в Крыму. Клоун", — напомнил Marcos5501.Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу украинского лидера, который хотел выступить с обращением в финале "Евровидения". По словам представителя ЕВС, песенный конкурс — это международное развлекательное шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. В пресс-службе Зеленского отрицают, что тот просил разрешения произнести речь на конкурсе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, украина, владимир зеленский, евровидение, великобритания
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Евровидение, Великобритания
"Сволочь". Британцы отчитали оконфузившегося из-за Евровидения Зеленского
Читатели DM подняли на смех Зеленского, которому не дали выступить с речью на Евровидении
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Читатели Daily Mail оценили
решение вещательных компаний о запрете президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью на Евровидении.
"Этому парню кажется, что он на все имеет право", — написал Butterfly Blue.
"Этой воинствующей марионетке элиты надо взять выходной", — считает OnlyTalkingFact.
«
"Он радуется, видя, как наши граждане сталкиваются с ростом стоимости жизни, а мы тратим миллиарды на конфликт, в который не должны были вмешиваться. Ливерпуль потратил миллионы на это шоу. Он наглая сволочь", — возмутился Elfinears02.
"Точно. Никогда никого не благодарит, только все новые требования выдвигает", — отметил DucDePommefrite.
"В прошлом году он обещал, что Евровидение состоится в Крыму
. Клоун", — напомнил Marcos5501.
Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу украинского лидера, который хотел выступить с обращением в финале "Евровидения". По словам представителя ЕВС, песенный конкурс — это международное развлекательное шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. В пресс-службе Зеленского отрицают, что тот просил разрешения произнести речь на конкурсе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер