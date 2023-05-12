https://ria.ru/20230512/zelenskiy-1871308867.html

Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и главы Минобороны Украины

Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и главы Минобороны Украины - РИА Новости, 12.05.2023

Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и главы Минобороны Украины

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что на очередной ставке верховного главнокомандующего в пятницу заслушал доклады министра обороны Украины... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:32

2023-05-12T14:32

2023-05-12T14:33

в мире

украина

валерий залужный

алексей резников

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847319863_0:0:2297:1292_1920x0_80_0_0_171269860d6129335f071a09f6f7e236.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что на очередной ставке верховного главнокомандующего в пятницу заслушал доклады министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, при этом не уточнил их содержание. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале опровергла информацию о якобы ликвидации командующих ВСУ, в том числе Залужного, написав, что "все живы". До этого глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в среду заявлял, что Залужный в письменном виде уведомил, что не сможет выступить перед членами военного комитета НАТО по видеоконференцсвязи "из-за сложной оперативной обстановки". "Ставка… Были важные доклады главкома (Валерия – ред.) Залужного, министра (обороны Алексея – ред.) Резникова, генштаба и министра стратегпрома (Александра – ред.) Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - написал Зеленский. Фотографий с заседания ставки в посте Зеленского не было. Он также написал, что командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский доложил о якобы успехах украинских войск на некоторых направлениях.

https://ria.ru/20230512/vatikan-1871255139.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, валерий залужный, алексей резников, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины