Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и главы Минобороны Украины
Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Залужного и главы Минобороны Украины Резникова
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что на очередной ставке верховного главнокомандующего в пятницу заслушал доклады министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, при этом не уточнил их содержание.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале опровергла информацию о якобы ликвидации командующих ВСУ, в том числе Залужного, написав, что "все живы". До этого глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в среду заявлял, что Залужный в письменном виде уведомил, что не сможет выступить перед членами военного комитета НАТО по видеоконференцсвязи "из-за сложной оперативной обстановки".
"Ставка… Были важные доклады главкома (Валерия – ред.) Залужного, министра (обороны Алексея – ред.) Резникова, генштаба и министра стратегпрома (Александра – ред.) Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - написал Зеленский. Фотографий с заседания ставки в посте Зеленского не было.
Он также написал, что командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский доложил о якобы успехах украинских войск на некоторых направлениях.