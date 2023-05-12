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Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и главы Минобороны Украины - РИА Новости, 12.05.2023
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14:32 12.05.2023 (обновлено: 14:33 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/zelenskiy-1871308867.html
Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и главы Минобороны Украины
Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и главы Минобороны Украины - РИА Новости, 12.05.2023
Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и главы Минобороны Украины
Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что на очередной ставке верховного главнокомандующего в пятницу заслушал доклады министра обороны Украины... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:32
2023-05-12T14:33
в мире
украина
валерий залужный
алексей резников
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что на очередной ставке верховного главнокомандующего в пятницу заслушал доклады министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, при этом не уточнил их содержание. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале опровергла информацию о якобы ликвидации командующих ВСУ, в том числе Залужного, написав, что "все живы". До этого глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в среду заявлял, что Залужный в письменном виде уведомил, что не сможет выступить перед членами военного комитета НАТО по видеоконференцсвязи "из-за сложной оперативной обстановки". "Ставка… Были важные доклады главкома (Валерия – ред.) Залужного, министра (обороны Алексея – ред.) Резникова, генштаба и министра стратегпрома (Александра – ред.) Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - написал Зеленский. Фотографий с заседания ставки в посте Зеленского не было. Он также написал, что командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский доложил о якобы успехах украинских войск на некоторых направлениях.
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в мире, украина, валерий залужный, алексей резников, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и главы Минобороны Украины

Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Залужного и главы Минобороны Украины Резникова

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что на очередной ставке верховного главнокомандующего в пятницу заслушал доклады министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, при этом не уточнил их содержание.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале опровергла информацию о якобы ликвидации командующих ВСУ, в том числе Залужного, написав, что "все живы". До этого глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в среду заявлял, что Залужный в письменном виде уведомил, что не сможет выступить перед членами военного комитета НАТО по видеоконференцсвязи "из-за сложной оперативной обстановки".
"Ставка… Были важные доклады главкома (Валерия – ред.) Залужного, министра (обороны Алексея – ред.) Резникова, генштаба и министра стратегпрома (Александра – ред.) Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - написал Зеленский. Фотографий с заседания ставки в посте Зеленского не было.
Он также написал, что командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский доложил о якобы успехах украинских войск на некоторых направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Зеленский должен встретиться с папой римским в Ватикане, сообщил источник
Вчера, 12:09
 
В миреУкраинаВалерий ЗалужныйАлексей РезниковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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