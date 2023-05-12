https://ria.ru/20230512/zapad-1871288552.html

Запад развязал против России гибридную войну, считает глава КС

Запад развязал против России гибридную войну, считает глава КС - РИА Новости, 12.05.2023

Запад развязал против России гибридную войну, считает глава КС

Политическая, интеллектуальная и бизнес-элита России должны служить отечеству для победы в гибридной войне, развязанной Западом против России, считает глава... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:38

2023-05-12T13:38

2023-05-12T13:38

безопасность

россия

валерий зорькин

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Политическая, интеллектуальная и бизнес-элита России должны служить отечеству для победы в гибридной войне, развязанной Западом против России, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "В нынешней реальности фактически Западом против России развязана беспрецедентная гибридная (или, точнее, системная) война: на поле боя, в военно-промышленном комплексе, экономике, политике, культуре, спорте, науке, образовании, СМИ и киберсреде. Причем эта война явно приобретает все более откровенный нацистский, русофобский характер", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме. По его мнению, реакция коллективного Запада на более чем обоснованные действия России, направленные на обеспечение своей безопасности, со всей ясностью высветила тот факт, что России в современном мире "не на что рассчитывать, кроме стойкости российского солдата, подкрепленной ядерным потенциалом страны, и способности народа в трудную минуту находить в своих рядах и призывать к служению подлинную элиту". Он отметил, что изначальный смысл слова "элита" - лучшие. "Хочу напомнить, что долг представителя элиты по своему предназначению – служить отечеству не по внешней обязанности и принуждению, а по совести и чести. Сейчас не только политическая элита, но и духовно-интеллектуальная элита России, а также бизнес-элита проходит проверку на способность служения стране в исключительно трудный для нее период. Очень надеюсь, что все мы пройдем это испытание с честью", - заявил Зорькин. РИА Новости выступает генеральным партнером ХI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html

https://ria.ru/20230512/kapitulyatsiya-1871177632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, валерий зорькин, конституционный суд рф