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Запад развязал против России гибридную войну, считает глава КС - РИА Новости, 12.05.2023
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13:38 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/zapad-1871288552.html
Запад развязал против России гибридную войну, считает глава КС
Запад развязал против России гибридную войну, считает глава КС - РИА Новости, 12.05.2023
Запад развязал против России гибридную войну, считает глава КС
Политическая, интеллектуальная и бизнес-элита России должны служить отечеству для победы в гибридной войне, развязанной Западом против России, считает глава... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:38
2023-05-12T13:38
безопасность
россия
валерий зорькин
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Политическая, интеллектуальная и бизнес-элита России должны служить отечеству для победы в гибридной войне, развязанной Западом против России, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "В нынешней реальности фактически Западом против России развязана беспрецедентная гибридная (или, точнее, системная) война: на поле боя, в военно-промышленном комплексе, экономике, политике, культуре, спорте, науке, образовании, СМИ и киберсреде. Причем эта война явно приобретает все более откровенный нацистский, русофобский характер", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме. По его мнению, реакция коллективного Запада на более чем обоснованные действия России, направленные на обеспечение своей безопасности, со всей ясностью высветила тот факт, что России в современном мире "не на что рассчитывать, кроме стойкости российского солдата, подкрепленной ядерным потенциалом страны, и способности народа в трудную минуту находить в своих рядах и призывать к служению подлинную элиту". Он отметил, что изначальный смысл слова "элита" - лучшие. "Хочу напомнить, что долг представителя элиты по своему предназначению – служить отечеству не по внешней обязанности и принуждению, а по совести и чести. Сейчас не только политическая элита, но и духовно-интеллектуальная элита России, а также бизнес-элита проходит проверку на способность служения стране в исключительно трудный для нее период. Очень надеюсь, что все мы пройдем это испытание с честью", - заявил Зорькин. РИА Новости выступает генеральным партнером ХI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html
https://ria.ru/20230512/kapitulyatsiya-1871177632.html
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безопасность, россия, валерий зорькин, конституционный суд рф
Безопасность, Россия, Валерий Зорькин, Конституционный суд РФ
Запад развязал против России гибридную войну, считает глава КС

Глава Конституционного суда Зорькин: Запад развязал против России гибридную войну

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда России Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Политическая, интеллектуальная и бизнес-элита России должны служить отечеству для победы в гибридной войне, развязанной Западом против России, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"В нынешней реальности фактически Западом против России развязана беспрецедентная гибридная (или, точнее, системная) война: на поле боя, в военно-промышленном комплексе, экономике, политике, культуре, спорте, науке, образовании, СМИ и киберсреде. Причем эта война явно приобретает все более откровенный нацистский, русофобский характер", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.
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Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров
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По его мнению, реакция коллективного Запада на более чем обоснованные действия России, направленные на обеспечение своей безопасности, со всей ясностью высветила тот факт, что России в современном мире "не на что рассчитывать, кроме стойкости российского солдата, подкрепленной ядерным потенциалом страны, и способности народа в трудную минуту находить в своих рядах и призывать к служению подлинную элиту".
Он отметил, что изначальный смысл слова "элита" - лучшие.
"Хочу напомнить, что долг представителя элиты по своему предназначению – служить отечеству не по внешней обязанности и принуждению, а по совести и чести. Сейчас не только политическая элита, но и духовно-интеллектуальная элита России, а также бизнес-элита проходит проверку на способность служения стране в исключительно трудный для нее период. Очень надеюсь, что все мы пройдем это испытание с честью", - заявил Зорькин.
РИА Новости выступает генеральным партнером ХI Петербургского международного юридического форума.
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БезопасностьРоссияВалерий ЗорькинКонституционный суд РФ
 
 
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