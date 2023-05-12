https://ria.ru/20230512/zapad-1871263974.html

Глава КС России заявил, что Запад относится к остальному миру как к дикарям

Глава КС России заявил, что Запад относится к остальному миру как к дикарям - РИА Новости, 12.05.2023

Глава КС России заявил, что Запад относится к остальному миру как к дикарям

Запад рассматривает остальной мир как территории дикости и варварства, но стремление к власти без права и морали в конце концов пожрет и их, считает глава... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:38

2023-05-12T12:38

2023-05-12T12:38

россия

валерий зорькин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Запад рассматривает остальной мир как территории дикости и варварства, но стремление к власти без права и морали в конце концов пожрет и их, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. По его словам, Запад рассматривает свою территорию как священный град, где свобода и правопорядок уравновешивают друг друга. "За стенами священного града цивилизации, на территории дикости и варварства - граду позволено все, что способствует укреплению власти субъекта над объектом... Чем больше анархии и реакции будет находиться за стенами западного священного града, тем легче будет этому граду осуществлять принцип власти", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, "этот губительный для человечества подход не может в итоге не обернуться против тех, кто его использует якобы только за пределами своего града". "Обнаженный принцип власти ради власти - это зверь, который сначала пожрет все, что находится за стенами породившего его града, а потом воцарится и в этих стенах. Многое говорит о том, что зверь уже готов к тому, чтобы начать лакомиться не только дикарями и варварами. Что гармония права и свободы будет пожрана во имя абсолютного торжества принципа власти, очищенного от всего на свете, прежде всего от права и морали. Причем речь именно о глобальном и тотальном господстве этого принципа", - отметил Зорькин. РИА Новости выступает генеральным партнером ХI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230424/zapad-1867426221.html

https://ria.ru/20230503/zapad-1869297885.html

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россия, валерий зорькин