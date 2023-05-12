https://ria.ru/20230512/zagaynov-1871064421.html

Евгений Загайнов: Россия полна решимости развивать сотрудничество с АСЕАН

Евгений Загайнов: Россия полна решимости развивать сотрудничество с АСЕАН - РИА Новости, 12.05.2023

Евгений Загайнов: Россия полна решимости развивать сотрудничество с АСЕАН

В штаб-квартире Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Индонезии Джакарте приступил к работе новый постоянный представитель России при АСЕАН РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:00

2023-05-12T10:00

2023-05-12T10:00

интервью

россия

индонезия

евгений загайнов

экономическое сообщество асеан

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В штаб-квартире Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Индонезии Джакарте приступил к работе новый постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов. В своем первом интервью глава российской дипмиссии рассказал корреспонденту РИА Новости Евгению Беленькому о настоящем и ближайшем будущем стратегического сотрудничества России с региональным блоком.– Евгений Тимофеевич, не могли бы вы рассказать об основных направлениях и задачах развития нашего сотрудничества с ассоциацией на нынешнем этапе?– С государствами Юго-Восточной Азии, как известно, у нашей страны давняя история сотрудничества, давняя история очень близких отношений в самых разных сферах.Значение этого региона – одного из наиболее динамично развивающихся – в последние годы неуклонно возрастает. Позволю себе привести некоторые статистические данные в качестве иллюстрации. В 2021 году совокупный валовый внутренний продукт стран АСЕАН составлял 3,3 триллиона долларов. То есть, если бы АСЕАН рассматривался в этой статистике как единое целое, он выходил бы на пятое место в мире. По оценкам Азиатского банка развития (АБР) в 2022 году экономический рост государств ЮВА достиг 5,5%, а по прогнозам МВФ к концу нынешнего года их ВВП вплотную приблизится к четырем триллионам долларов.Вокруг АСЕАН десятилетиями складывалась успешная открытая система сотрудничества в сфере экономики и безопасности, которая позволяла вырабатывать консенсусные подходы, обеспечивая настоящую инклюзивную многосторонность. Во многом именно этим объясняется растущая привлекательность ассоциации в мире.В этом году мы отмечаем пятилетие вывода отношений между Россией и АСЕАН на уровень стратегического партнерства. Это сотрудничество строится на системной основе. Принят комплексный план действий на 2021-2025 годы, который структурирован в соответствии с тремя сообществами АСЕАН: политика и безопасность, экономика, социально-культурное сотрудничество.В конце апреля в Камбодже, в Сиемреапе, прошло совещание старших должностных лиц России и АСЕАН. Российскую делегацию на нем возглавлял заместитель министра иностранных дел Андрей Юрьевич Руденко. Было подробно рассмотрено выполнение этого плана. Как проинформировал нас секретариат (АСЕАН – ред.), уже реализованы или находятся в стадии реализации 74 пункта этого плана. Цифра довольно впечатляющая. Практически во всех выступлениях – как нашей делегации, так и партнеров – подтверждалась заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия между Россией и АСЕАН во всех сферах.Хотел бы рассказать о некоторых конкретных направлениях сотрудничества.Начну с вопросов политики и безопасности. Здесь один из приоритетов – информационно-коммуникационные технологии. Состоялось уже два раунда диалога России и АСЕАН по этой тематике. Идет согласование рабочих планов сотрудничества в сфере ИКТ (информационно-телекоммуникационных технологий – ред.) и в области борьбы с терроризмом.В ноябре-декабре 2021 года впервые в территориальных водах Индонезии состоялись совместные военно-морские учения Россия–АСЕАН, которые были направлены на отработку взаимодействия в целях обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и гражданского судоходства в регионе.Большой интерес со стороны государств ЮВА вызывает наше предложение о содействии в укреплении кадрового потенциала правоохранительных органов. В прошлом году почти 200 специалистов из всех стран ассоциации приняли участие в соответствующих тренингах антитеррористической и антинаркотической направленности.Если говорить о взаимодействии в сфере экономики и финансов, в нынешних условиях растет интерес к обсуждению проблематики взаиморасчетов в национальных валютах. Мы надеемся на предметный диалог по этой теме.Цифровая трансформация. Это одно из относительно новых направлений. Рассчитываем на то, что в июне наши эксперты смогут принять участие в заседаниях рабочих групп старших должностных лиц АСЕАН по данной проблематике. Буквально недавно предложили партнерам из Ассоциации провести совместное мероприятие по тематике "умных" городов. Прошлый год был Годом научно-технического сотрудничества России и АСЕАН. Он прошел весьма плодотворно. Проведено более 50 мероприятий, а завершен он был встречей на уровне профильных министров в феврале этого года. На министерский уровень выведены контакты по вопросам туризма. Объяснять важность этого направления, думаю, необходимости нет.Энергетика. В настоящее время завершается согласование рабочего плана в этой сфере. В 2022 году директор Центра АСЕАН по энергетике принял участие в Российской энергетической неделе, было подписано письмо о намерениях между центром и Российским энергетическим агентством.Борьба с инфекционными заболеваниями. За последние три года в курсах, организованных Роспотребнадзором, приняли участие порядка 80 специалистов из региона.Есть сфера взаимодействия, имеющая особое значение, – это взаимодействие по линии молодежных организаций. Сейчас мы предлагаем сфокусировать его на проблематике волонтерства. В нашей стране наработан очень богатый опыт в этой области, и он может быть полезен для молодежных структур из государств ЮВА.– Образование тоже является одной из важных сфер взаимодействия между Россией и АСЕАН. Что происходит сейчас на этом направлении?– Сотрудничество в сфере образования с государствами ЮВА опирается на давние традиции, но при этом активно развивается в соответствии с требованиями времени. Как мы узнали на состоявшемся совещании старших должностных лиц, со стороны АСЕАН завершено согласование рабочего плана взаимодействия в этой сфере, и в ближайшей перспективе он должен начать действовать. Это комплексный, ориентированный на практические результаты документ.Я хотел бы отдельно остановиться на новом проекте, который в этом году запущен в МГИМО. Речь идет о специальной магистерской программе для стран ассоциации. Она предполагает бесплатное обучение студентов из государств региона, оплату перелета, помощь в размещении. Интересна и собственно тема магистерской программы: "Политика и экономика стратегического партнерства Россия – АСЕАН". То есть в рамках этой программы предлагается готовить специалистов, которые в последующем будут востребованы и задействованы именно в работе по укреплению наших контактов и реализации тех проектов, которые мы наметили.– В этом году в АСЕАН председательствует Индонезия. Отразится ли, по вашему мнению, этот факт на динамике развития отношений России и АСЕАН?– Мы всегда высоко ценим усилия тех стран региона, которые заступают на почетную и ответственную вахту председательства в АСЕАН. От него действительно во многом зависит эффективность работы как внутри самой ассоциации, так и в рамках диалога АСЕАН с государствами-партнерами.Государства-члены ассоциации всегда ответственно и с высоким профессионализмом относятся к выполнению председательских функций. Наш стратегический курс на укрепление взаимодействия с АСЕАН, конечно же, не меняется в зависимости от того, какая конкретно страна в данный момент является председателем, мы стараемся максимально конструктивно работать со всеми. Что касается Индонезии, которая является одним из давних и добрых партнеров России в Юго-Восточной Азии, то эта страна, как известно, стояла у истоков АСЕАН, была одним из локомотивов формирования и развития ассоциации на протяжении более пяти десятилетий ее существования. Значение Индонезии в политической и экономической жизни региона, огромный опыт ее дипломатической службы, опыт организации международных мероприятий высокого уровня вкупе с хорошо известным гостеприимством – все это создает ожидания динамичного председательства.В феврале, когда вахта Индонезии начиналась, министр иностранных дел госпожа Ретно Марсуди озвучила ряд принципиальных моментов в деятельности АСЕАН. Среди них она упомянула сохранение центральной роли и единства ассоциации, которая, как было сказано, "не должна становиться марионеткой какой-либо из сторон", должна продолжить свое укрепление как эпицентр роста, для чего необходимы политическая стабильность и мир в регионе. С этим нельзя не согласиться, и именно на этой основе, наверно, было бы наиболее эффективным строить усилия по укреплению ассоциации и ее роли на международной арене.Тема индонезийского председательства звучит так: "АСЕАН имеет значение: эпицентр роста". Планы на этот год весьма амбициозны: намечено почти 500 различных мероприятий. Очень актуальными и во многом созвучными нашему видению выглядят такие приоритеты председательства Индонезии, как энергетическая и продовольственная безопасность, здравоохранение, финансовая стабильность, цифровая трансформация и другие. Безусловно, индонезийская сторона может рассчитывать на нашу поддержку в рамках работы на этих направлениях как в асеаноцентричных структурах, так и по линии контактов России и АСЕАН. Надеемся, что опыт и активность Индонезии как председателя будут способствовать их интенсификации.Конечно, во всех международных структурах председателю приходится прилагать усилия для выработки согласованных решений и достижения консенсуса. В этом плане авторитет Индонезии и ее последовательное и настойчивое стремление отстаивать ценности АСЕАН, независимость внешнеполитической линии будут иметь особое значение на фоне попыток использовать АСЕАН и созданные при ее лидерстве структуры как арену для конфронтации и продвижения антироссийской повестки дня.Говоря о взаимодействии России с АСЕАН, важно отметить роль страны-координатора нашего сотрудничества, которой сейчас является Камбоджа. Наши камбоджийские коллеги блестяще организовали и провели апрельское заседание старших должностных лиц АСЕАН и России, был продемонстрирован очень конструктивный и заинтересованный настрой на продвижение нашего сотрудничества. Мы, со своей стороны, также готовы к активной работе.– Как вас приняли в штаб-квартире АСЕАН? Каковы ваши первые впечатления о Джакарте?– Если бы надо было ответить на вопрос о приеме в штаб-квартире АСЕАН одним словом, то я сказал бы "тепло". Семнадцатого апреля я вручил аккредитационное письмо генеральному секретарю АСЕАН господину Као Кимхорну. Этим, конечно, наша встреча с генеральным секретарем не ограничилась. Состоялся очень полезный и содержательный разговор, обзор приоритетных задач, которые стоят перед нами. Надеюсь в ближайшее время продолжить такое обсуждение и с другими руководителями секретариата.Что касается впечатлений от Джакарты, то мощь и потенциал этого очень большого и интересного города ощущаются еще до посадки самолета. Не могу сказать, что многое успел увидеть, но сразу бросается в глаза сочетание многовековой истории и культуры и ультрасовременной архитектуры, ритма жизни большого мегаполиса. И, конечно же, доброжелательность жителей Джакарты, их какая-то особая открытость и радушие.Еще один момент: я заметил, что в городе повсеместно присутствует символика АСЕАН. Наверное, это свидетельствует как о том значении, которое здесь придается председательству страны в ассоциации, так и о важности АСЕАН для жизни Индонезии и ее столицы. Для меня, по крайней мере, эти понятия выглядят неотделимыми друг от друга.

https://ria.ru/20230509/asean-1869618890.html

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https://ria.ru/20230215/indoneziya-1852122076.html

https://ria.ru/20230105/shos-1843106432.html

https://ria.ru/20221018/asean-1824992561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, индонезия, евгений загайнов, экономическое сообщество асеан