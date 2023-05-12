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Рогов сообщил о поступающих сотрудникам ЗАЭС угрозах - РИА Новости, 12.05.2023
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06:58 12.05.2023 (обновлено: 06:59 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/zaes-1871185656.html
Рогов сообщил о поступающих сотрудникам ЗАЭС угрозах
Рогов сообщил о поступающих сотрудникам ЗАЭС угрозах - РИА Новости, 12.05.2023
Рогов сообщил о поступающих сотрудникам ЗАЭС угрозах
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают сообщения с угрозами о расправе от киевских властей, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T06:58
2023-05-12T06:59
россия
энергодар
днепр (город)
владимир рогов
владимир путин
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Сотрудникам Запорожской АЭС поступают сообщения с угрозами о расправе от киевских властей, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, станция продолжает свою работу, никакой эвакуации, о чем заявляет украинская сторона, не проводится. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
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россия
энергодар
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россия, энергодар, днепр (город), владимир рогов, владимир путин, запорожская аэс
Россия, Энергодар, Днепр (город), Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожская АЭС
Рогов сообщил о поступающих сотрудникам ЗАЭС угрозах

Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Сотрудникам Запорожской АЭС поступают сообщения с угрозами о расправе от киевских властей, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Людей пытаются запугать, публикую личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры. Все это попытка киевского режима сорвать восстановительные процессы на атомной станции. Парализовать работу АЭС – это одна из главных задач, которая стоит у режима Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, станция продолжает свою работу, никакой эвакуации, о чем заявляет украинская сторона, не проводится.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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РоссияЭнергодарДнепр (город)Владимир РоговВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
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