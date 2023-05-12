https://ria.ru/20230512/wildberries-1871224368.html

Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу

Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу - РИА Новости, 12.05.2023

Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу

Wildberries в рамках инцидента с начислениями за рекламу предлагает продавцам различные варианты реструктуризации их задолженностей за рекламные инструменты,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:47

2023-05-12T10:47

2023-05-12T10:47

wildberries

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Wildberries в рамках инцидента с начислениями за рекламу предлагает продавцам различные варианты реструктуризации их задолженностей за рекламные инструменты, которые были использованы, но не оплачены, рассказали РИА Новости в компании. В четверг утром маркетплейс объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела. На фоне этого в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что продавцы устроили акции протеста рядом с некоторыми офисами Wildberries. По их словам, площадка списала у них сотни миллионов рублей за рекламу, которую они не заказывали. Позже в компании сообщили РИА Новости, что были достигнуты договорённости с недовольными продавцами, пришедшими в офис компании - начисления за рекламу на время следственных действий были приостановлены. "Мы уже несколько недель ведем диалог с продавцами. По каждому из них есть подробная детализация использования рекламных инструментов, которые не были оплачены, и мы ее показываем каждому обратившемуся к нам продавцу. Предлагаем им различные варианты реструктуризации их задолженности. Большинство готово к сотрудничеству", - заявили в Wildberries. Там также отметили, что однако небольшая часть из продавцов использует давление на "компанию путем общественных беспорядков" с привлечением телеграм-каналов. "Тем не менее, мы открыты к взаимодействию даже несмотря на это, готовы к сотрудничеству", - резюмировали в маркетплейсе.

https://ria.ru/20230428/wildberries-1868361586.html

https://ria.ru/20230511/wildberries-1870959341.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

wildberries, происшествия