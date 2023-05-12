Рейтинг@Mail.ru
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/wildberries-1871224368.html
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу - РИА Новости, 12.05.2023
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу
Wildberries в рамках инцидента с начислениями за рекламу предлагает продавцам различные варианты реструктуризации их задолженностей за рекламные инструменты,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:47
2023-05-12T10:47
wildberries
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871150831_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_10cfb83ff701909bdf8158efb7319625.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Wildberries в рамках инцидента с начислениями за рекламу предлагает продавцам различные варианты реструктуризации их задолженностей за рекламные инструменты, которые были использованы, но не оплачены, рассказали РИА Новости в компании. В четверг утром маркетплейс объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела. На фоне этого в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что продавцы устроили акции протеста рядом с некоторыми офисами Wildberries. По их словам, площадка списала у них сотни миллионов рублей за рекламу, которую они не заказывали. Позже в компании сообщили РИА Новости, что были достигнуты договорённости с недовольными продавцами, пришедшими в офис компании - начисления за рекламу на время следственных действий были приостановлены. "Мы уже несколько недель ведем диалог с продавцами. По каждому из них есть подробная детализация использования рекламных инструментов, которые не были оплачены, и мы ее показываем каждому обратившемуся к нам продавцу. Предлагаем им различные варианты реструктуризации их задолженности. Большинство готово к сотрудничеству", - заявили в Wildberries. Там также отметили, что однако небольшая часть из продавцов использует давление на "компанию путем общественных беспорядков" с привлечением телеграм-каналов. "Тем не менее, мы открыты к взаимодействию даже несмотря на это, готовы к сотрудничеству", - резюмировали в маркетплейсе.
https://ria.ru/20230428/wildberries-1868361586.html
https://ria.ru/20230511/wildberries-1870959341.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871150831_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_542a3f23a9f9e1e811beb8a3c8293dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, происшествия
Wildberries, Происшествия
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу

Wildberries предложил продавцам варианты реструктуризации задолженностей за рекламу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди у офиса Wildberries на Автозаводской
Люди у офиса Wildberries на Автозаводской - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Люди у офиса Wildberries на Автозаводской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Wildberries в рамках инцидента с начислениями за рекламу предлагает продавцам различные варианты реструктуризации их задолженностей за рекламные инструменты, которые были использованы, но не оплачены, рассказали РИА Новости в компании.
В четверг утром маркетплейс объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг
28 апреля, 10:23
На фоне этого в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что продавцы устроили акции протеста рядом с некоторыми офисами Wildberries. По их словам, площадка списала у них сотни миллионов рублей за рекламу, которую они не заказывали. Позже в компании сообщили РИА Новости, что были достигнуты договорённости с недовольными продавцами, пришедшими в офис компании - начисления за рекламу на время следственных действий были приостановлены.
"Мы уже несколько недель ведем диалог с продавцами. По каждому из них есть подробная детализация использования рекламных инструментов, которые не были оплачены, и мы ее показываем каждому обратившемуся к нам продавцу. Предлагаем им различные варианты реструктуризации их задолженности. Большинство готово к сотрудничеству", - заявили в Wildberries.
Там также отметили, что однако небольшая часть из продавцов использует давление на "компанию путем общественных беспорядков" с привлечением телеграм-каналов. "Тем не менее, мы открыты к взаимодействию даже несмотря на это, готовы к сотрудничеству", - резюмировали в маркетплейсе.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе
11 мая, 10:45
 
WildberriesПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала