https://ria.ru/20230512/wildberries-1871224368.html
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу - РИА Новости, 12.05.2023
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу
Wildberries в рамках инцидента с начислениями за рекламу предлагает продавцам различные варианты реструктуризации их задолженностей за рекламные инструменты,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:47
2023-05-12T10:47
2023-05-12T10:47
wildberries
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Wildberries в рамках инцидента с начислениями за рекламу предлагает продавцам различные варианты реструктуризации их задолженностей за рекламные инструменты, которые были использованы, но не оплачены, рассказали РИА Новости в компании. В четверг утром маркетплейс объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела. На фоне этого в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что продавцы устроили акции протеста рядом с некоторыми офисами Wildberries. По их словам, площадка списала у них сотни миллионов рублей за рекламу, которую они не заказывали. Позже в компании сообщили РИА Новости, что были достигнуты договорённости с недовольными продавцами, пришедшими в офис компании - начисления за рекламу на время следственных действий были приостановлены. "Мы уже несколько недель ведем диалог с продавцами. По каждому из них есть подробная детализация использования рекламных инструментов, которые не были оплачены, и мы ее показываем каждому обратившемуся к нам продавцу. Предлагаем им различные варианты реструктуризации их задолженности. Большинство готово к сотрудничеству", - заявили в Wildberries. Там также отметили, что однако небольшая часть из продавцов использует давление на "компанию путем общественных беспорядков" с привлечением телеграм-каналов. "Тем не менее, мы открыты к взаимодействию даже несмотря на это, готовы к сотрудничеству", - резюмировали в маркетплейсе.
https://ria.ru/20230428/wildberries-1868361586.html
https://ria.ru/20230511/wildberries-1870959341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, происшествия
Wildberries, Происшествия
Wildberries предложил продавцам реструктурировать задолженности за рекламу
Wildberries предложил продавцам варианты реструктуризации задолженностей за рекламу
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Wildberries в рамках инцидента с начислениями за рекламу предлагает продавцам различные варианты реструктуризации их задолженностей за рекламные инструменты, которые были использованы, но не оплачены, рассказали РИА Новости в компании.
В четверг утром маркетплейс объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие же устанавливает фигурантов дела.
Глава Wildberries сообщила о желании провести ребрендинг
На фоне этого в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что продавцы устроили акции протеста рядом с некоторыми офисами Wildberries. По их словам, площадка списала у них сотни миллионов рублей за рекламу, которую они не заказывали. Позже в компании сообщили РИА Новости, что были достигнуты договорённости с недовольными продавцами, пришедшими в офис компании - начисления за рекламу на время следственных действий были приостановлены.
"Мы уже несколько недель ведем диалог с продавцами. По каждому из них есть подробная детализация использования рекламных инструментов, которые не были оплачены, и мы ее показываем каждому обратившемуся к нам продавцу. Предлагаем им различные варианты реструктуризации их задолженности. Большинство готово к сотрудничеству", - заявили в Wildberries.
Там также отметили, что однако небольшая часть из продавцов использует давление на "компанию путем общественных беспорядков" с привлечением телеграм-каналов. "Тем не менее, мы открыты к взаимодействию даже несмотря на это, готовы к сотрудничеству", - резюмировали в маркетплейсе.
Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе