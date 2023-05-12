И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе
В Мелитополе при взрыве СВУ пострадал и. о. замминистра ЖКХ Запорожской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. В Мелитополе при взрыве пострадал и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, сообщил Следственный комитет на своем сайте.
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"По данным следствия, 12 мая 2023 года в мусорной урне, расположенной у подъезда многоквартирного дома в городе Мелитополе, неустановленное лицо заложило самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и. о. заместителя министра выходил из подъезда", — рассказали в ведомстве
Чиновник получил минно-взрывные травмы, его госпитализировали.
СК возбудил дело о покушении на убийство общеопасным способом.
Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву.
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"По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.
Власти Мелитополя сообщали о взрыве в мусорном баке на улице Шмидта сегодня утром. СВУ сработало в 6:50, повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме. О пострадавших не сообщалось.
Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. Накануне диверсанты совершили покушение на председателя суда региона. Он не пострадал, но ранения получили два его охранника. В прошлый вторник при взрыве в Мелитополе получил ранения заместитель начальника ГУ МВД по региону.
Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.