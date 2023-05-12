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И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 12.05.2023
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16:13 12.05.2023 (обновлено: 17:22 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/vzryv-1871344088.html
И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе
И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 12.05.2023
И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе
В Мелитополе при взрыве пострадал и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, сообщил Следственный комитет на своем сайте. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:13
2023-05-12T17:22
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
мелитополь
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. В Мелитополе при взрыве пострадал и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, сообщил Следственный комитет на своем сайте.Чиновник получил минно-взрывные травмы, его госпитализировали.СК возбудил дело о покушении на убийство общеопасным способом.Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву. Власти Мелитополя сообщали о взрыве в мусорном баке на улице Шмидта сегодня утром. СВУ сработало в 6:50, повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме. О пострадавших не сообщалось.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. Накануне диверсанты совершили покушение на председателя суда региона. Он не пострадал, но ранения получили два его охранника. В прошлый вторник при взрыве в Мелитополе получил ранения заместитель начальника ГУ МВД по региону.Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230405/akimovka-1863138469.html
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происшествия, запорожская область, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ)
И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе

В Мелитополе при взрыве СВУ пострадал и. о. замминистра ЖКХ Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Мелитополе
Автомобиль скорой медицинской помощи в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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Автомобиль скорой медицинской помощи в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. В Мелитополе при взрыве пострадал и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, сообщил Следственный комитет на своем сайте.
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"По данным следствия, 12 мая 2023 года в мусорной урне, расположенной у подъезда многоквартирного дома в городе Мелитополе, неустановленное лицо заложило самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и. о. заместителя министра выходил из подъезда", — рассказали в ведомстве

Чиновник получил минно-взрывные травмы, его госпитализировали.
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Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву.
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"По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.

Власти Мелитополя сообщали о взрыве в мусорном баке на улице Шмидта сегодня утром. СВУ сработало в 6:50, повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме. О пострадавших не сообщалось.
Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. Накануне диверсанты совершили покушение на председателя суда региона. Он не пострадал, но ранения получили два его охранника. В прошлый вторник при взрыве в Мелитополе получил ранения заместитель начальника ГУ МВД по региону.
Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьМелитопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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