https://ria.ru/20230512/vzryv-1871344088.html

И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе

И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе - РИА Новости, 12.05.2023

И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе

В Мелитополе при взрыве пострадал и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, сообщил Следственный комитет на своем сайте. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:13

2023-05-12T16:13

2023-05-12T17:22

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

мелитополь

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. В Мелитополе при взрыве пострадал и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, сообщил Следственный комитет на своем сайте.Чиновник получил минно-взрывные травмы, его госпитализировали.СК возбудил дело о покушении на убийство общеопасным способом.Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву. Власти Мелитополя сообщали о взрыве в мусорном баке на улице Шмидта сегодня утром. СВУ сработало в 6:50, повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме. О пострадавших не сообщалось.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. Накануне диверсанты совершили покушение на председателя суда региона. Он не пострадал, но ранения получили два его охранника. В прошлый вторник при взрыве в Мелитополе получил ранения заместитель начальника ГУ МВД по региону.Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230405/akimovka-1863138469.html

https://ria.ru/20230511/prilepin-1871063407.html

запорожская область

мелитополь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, запорожская область, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф)