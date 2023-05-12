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Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах - РИА Новости, 12.05.2023
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15:03 12.05.2023 (обновлено: 23:25 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/vuzy-1871317843.html
Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах
Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах - РИА Новости, 12.05.2023
Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах
Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования, первыми в его запуске примут участие шесть вузов, включая МАИ,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:03
2023-05-12T23:25
общество
иммануил кант
владимир путин
россия
московский авиационный институт
московский педагогический государственный университет
мисис
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования, первыми в его запуске примут участие шесть вузов, включая МАИ, МПГУ, МИСИС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Проект предусматривает базовое высшее образование, специализированное, аспирантуру, а также программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки, говорится в документе.В документе перечислены шесть вузов, где будет применен проект.
https://ria.ru/20230512/obrazovanie-1871400308.html
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общество, иммануил кант, владимир путин, россия, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, мисис, навигатор абитуриента
Общество, Иммануил Кант, Владимир Путин, Россия, Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, МИСиС, Навигатор абитуриента
Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах

Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах, включая МАИ и МИСИС

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования, первыми в его запуске примут участие шесть вузов, включая МАИ, МПГУ, МИСИС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Проект предусматривает базовое высшее образование, специализированное, аспирантуру, а также программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки, говорится в документе.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Развитие системы высшего образования в России
Вчера, 18:24
В документе перечислены шесть вузов, где будет применен проект.
  • федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";
  • федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)";
  • федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС";
  • федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский педагогический государственный университет";
  • федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет";
  • федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Минобрнауки представит образовательную программу по востоковедению
Вчера, 13:34
 
ОбществоИммануил КантВладимир ПутинРоссияМосковский авиационный институтМосковский педагогический государственный университетМИСиСНавигатор абитуриента
 
 
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