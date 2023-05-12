https://ria.ru/20230512/vuzy-1871317843.html

Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах

Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах - РИА Новости, 12.05.2023

Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах

Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования, первыми в его запуске примут участие шесть вузов, включая МАИ,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:03

2023-05-12T15:03

2023-05-12T23:25

общество

иммануил кант

владимир путин

россия

московский авиационный институт

московский педагогический государственный университет

мисис

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования, первыми в его запуске примут участие шесть вузов, включая МАИ, МПГУ, МИСИС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Проект предусматривает базовое высшее образование, специализированное, аспирантуру, а также программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки, говорится в документе.В документе перечислены шесть вузов, где будет применен проект.

https://ria.ru/20230512/obrazovanie-1871400308.html

https://na.ria.ru/20230512/falkov-1871287097.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, иммануил кант, владимир путин, россия, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, мисис, навигатор абитуриента