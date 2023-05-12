Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах
Пилотный проект в системе высшего образования применят в шести вузах, включая МАИ и МИСИС
Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
Проект предусматривает базовое высшее образование, специализированное, аспирантуру, а также программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки, говорится в документе.
В документе перечислены шесть вузов, где будет применен проект.
- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта";
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)";
- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС";
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский педагогический государственный университет";
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет";
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет.