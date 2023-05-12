https://ria.ru/20230512/vts-1871173460.html

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере - РИА Новости, 12.05.2023

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T00:43

2023-05-12T00:43

2023-05-12T00:43

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между странами до 2025 года, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. В апреле ратификацию соглашения поддержали обе палаты белорусского парламента. "Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в Минске 23 сентября 2022 года", - говорится в законе. Ратификация соглашения позволит реализовать программу военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией до 2025 года. Программой предусмотрены в среднесрочной перспективе взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур Белоруссии и России, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации оборонной продукции, совместная реализация проектов в интересах третьих стран, участие в мероприятиях военно-технического сотрудничества, проводимых в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20230511/toplivo-1870921469.html

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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко