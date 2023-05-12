Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией в военно-технической сфере
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России. Архивное фото
МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между странами до 2025 года, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
В апреле ратификацию соглашения поддержали обе палаты белорусского парламента.
"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в Минске 23 сентября 2022 года", - говорится в законе.
Ратификация соглашения позволит реализовать программу военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией до 2025 года. Программой предусмотрены в среднесрочной перспективе взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур Белоруссии и России, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации оборонной продукции, совместная реализация проектов в интересах третьих стран, участие в мероприятиях военно-технического сотрудничества, проводимых в Белоруссии и России.