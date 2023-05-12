Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/vts-1871173460.html
Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере
Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере - РИА Новости, 12.05.2023
Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T00:43
2023-05-12T00:43
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:144:2992:1827_1920x0_80_0_0_0ee23bee71ef77184b301eb5d11aeced.jpg
МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между странами до 2025 года, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. В апреле ратификацию соглашения поддержали обе палаты белорусского парламента. "Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в Минске 23 сентября 2022 года", - говорится в законе. Ратификация соглашения позволит реализовать программу военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией до 2025 года. Программой предусмотрены в среднесрочной перспективе взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур Белоруссии и России, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации оборонной продукции, совместная реализация проектов в интересах третьих стран, участие в мероприятиях военно-технического сотрудничества, проводимых в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20230511/toplivo-1870921469.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ae791936c2b3c8161de86be0582f2f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко
Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией в военно-технической сфере

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между странами до 2025 года, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
В апреле ратификацию соглашения поддержали обе палаты белорусского парламента.
"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в Минске 23 сентября 2022 года", - говорится в законе.
Ратификация соглашения позволит реализовать программу военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией до 2025 года. Программой предусмотрены в среднесрочной перспективе взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур Белоруссии и России, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации оборонной продукции, совместная реализация проектов в интересах третьих стран, участие в мероприятиях военно-технического сотрудничества, проводимых в Белоруссии и России.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС
Вчера, 01:05
 
БелоруссияРоссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала