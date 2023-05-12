https://ria.ru/20230512/vsu-1871336906.html

Офицер ЗВО заявил, что Киев не пытается наступать из Харьковской области

Офицер ЗВО заявил, что Киев не пытается наступать из Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2023

Офицер ЗВО заявил, что Киев не пытается наступать из Харьковской области

Украинская армия не предпринимает попыток наступать с территории Харьковской области, держа линию обороны на данном направлении, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:59

2023-05-12T15:59

2023-05-12T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

западный военный округ (зво)

украина

харьковская область

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ЛУГАНСК, 12 мая – РИА Новости. Украинская армия не предпринимает попыток наступать с территории Харьковской области, держа линию обороны на данном направлении, сообщил РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Бай". "На нашем направлении противник находится в одном из населенных пунктов, в котором находится в подвалах домов и держит линию обороны. Он ведет огонь по нам, мы ведем огонь по противнику", - рассказал командир. Он уточнил, что украинские силовики на данный момент не предпринимают каких-либо попыток к прорыву на данном участке фронта и ведут себя так же, как и в предыдущие дни. "Конечно, у них как и у нас: есть выезды, работает артиллерия, танки работают, осуществляется подвоз и ротация личного состава. Наши разведчики наблюдают, дают нам координаты, мы выезжаем, по этим целям ежедневно работаем. Мы тут находимся, чтоб цели поражать и всегда в готовности не допустить прорыв на нашу территорию. Готовы перейти в наступление и выполнить задачу вышестоящего руководства", - сказал собеседник агентства.

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харьковская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво), украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр