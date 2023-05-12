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Офицер ЗВО заявил, что Киев не пытается наступать из Харьковской области
Офицер ЗВО заявил, что Киев не пытается наступать из Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2023
Офицер ЗВО заявил, что Киев не пытается наступать из Харьковской области
Украинская армия не предпринимает попыток наступать с территории Харьковской области, держа линию обороны на данном направлении, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:59
2023-05-12T15:59
2023-05-12T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
украина
харьковская область
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ЛУГАНСК, 12 мая – РИА Новости. Украинская армия не предпринимает попыток наступать с территории Харьковской области, держа линию обороны на данном направлении, сообщил РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Бай". "На нашем направлении противник находится в одном из населенных пунктов, в котором находится в подвалах домов и держит линию обороны. Он ведет огонь по нам, мы ведем огонь по противнику", - рассказал командир. Он уточнил, что украинские силовики на данный момент не предпринимают каких-либо попыток к прорыву на данном участке фронта и ведут себя так же, как и в предыдущие дни. "Конечно, у них как и у нас: есть выезды, работает артиллерия, танки работают, осуществляется подвоз и ротация личного состава. Наши разведчики наблюдают, дают нам координаты, мы выезжаем, по этим целям ежедневно работаем. Мы тут находимся, чтоб цели поражать и всегда в готовности не допустить прорыв на нашу территорию. Готовы перейти в наступление и выполнить задачу вышестоящего руководства", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво), украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Западный военный округ (ЗВО), Украина, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офицер ЗВО заявил, что Киев не пытается наступать из Харьковской области
Комбат "Бай" заявил, что ВСУ не пытаются наступать с территории Харьковской области
ЛУГАНСК, 12 мая – РИА Новости. Украинская армия не предпринимает попыток наступать с территории Харьковской области, держа линию обороны на данном направлении, сообщил РИА Новости командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Бай".
"На нашем направлении противник находится в одном из населенных пунктов, в котором находится в подвалах домов и держит линию обороны. Он ведет огонь по нам, мы ведем огонь по противнику", - рассказал командир. Он уточнил, что украинские силовики на данный момент не предпринимают каких-либо попыток к прорыву на данном участке фронта и ведут себя так же, как и в предыдущие дни.
"Конечно, у них как и у нас: есть выезды, работает артиллерия, танки работают, осуществляется подвоз и ротация личного состава. Наши разведчики наблюдают, дают нам координаты, мы выезжаем, по этим целям ежедневно работаем. Мы тут находимся, чтоб цели поражать и всегда в готовности не допустить прорыв на нашу территорию. Готовы перейти в наступление и выполнить задачу вышестоящего руководства", - сказал собеседник агентства.