https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html

В Донецке считают, что даже Киев может не знать, где Залужный и Сырский

В Донецке считают, что даже Киев может не знать, где Залужный и Сырский - РИА Новости, 12.05.2023

В Донецке считают, что даже Киев может не знать, где Залужный и Сырский

Местонахождение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского может быть неизвестно... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:50

2023-05-12T14:50

2023-05-12T14:50

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

валерий залужный

александр сырский

россия

донецкая народная республика

ян гагин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Местонахождение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского может быть неизвестно даже киевским властям, предположил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале опровергла информацию о якобы ликвидации командующих ВСУ, в том числе Залужного, написав, что "все живы". До этого глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в среду заявлял, что Залужный в письменном виде уведомил, что не сможет выступить перед членами военного комитета НАТО по видеоконференцсвязи "из-за сложной оперативной обстановки". В пятницу Владимир Зеленский заявил, что на очередной ставке верховного главнокомандующего заслушал доклады министра обороны Украины Алексея Резникова и Залужного, при этом не уточнил их содержание. Также, сообщил Зеленский, Сырский доложил о якобы имевших место успехах украинских войск на некоторых направлениях.

https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870673144.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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