В Донецке считают, что даже Киев может не знать, где Залужный и Сырский
Гагин: даже киевским властям может быть неизвестно, где находятся Залужный и Сырский
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Местонахождение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского может быть неизвестно даже киевским властям, предположил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
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"Это тайна, покрытая мраком. Что Сырский, что Залужный давно выпали из медиаполя. Их местонахождение до сих пор неизвестно не только нам, но, я так понимаю, что, возможно, оно неизвестно и властям Украины. Действительно, ходят слухи, что они могли погибнуть во время одного из наших авиационных ударов по одному из центров принятия решений, но эта информация не подтверждена", - сказал Гагин в эфире Первого канала.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале опровергла информацию о якобы ликвидации командующих ВСУ, в том числе Залужного, написав, что "все живы". До этого глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в среду заявлял, что Залужный в письменном виде уведомил, что не сможет выступить перед членами военного комитета НАТО по видеоконференцсвязи "из-за сложной оперативной обстановки".
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что на очередной ставке верховного главнокомандующего заслушал доклады министра обороны Украины Алексея Резникова и Залужного, при этом не уточнил их содержание. Также, сообщил Зеленский, Сырский доложил о якобы имевших место успехах украинских войск на некоторых направлениях.