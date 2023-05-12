https://ria.ru/20230512/voyna-1871338474.html

Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев

Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023

Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев

Американские и европейские покровители Киева усиленно накачивают его летальным оружием всех видов и поощряют террор – фактически ведут дело к третьей мировой... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:03

2023-05-12T16:03

2023-05-12T17:08

дмитрий медведев

политика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Американские и европейские покровители Киева усиленно накачивают его летальным оружием всех видов и поощряют террор – фактически ведут дело к третьей мировой войне, победителей в которой быть не может, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства – фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой, как известно, победителей по определению быть не может", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.Он отметил, что сегодня РФ ведет специальную военную операцию ради защиты своего суверенитете и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

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Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, россия