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Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023
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16:03 12.05.2023 (обновлено: 17:08 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/voyna-1871338474.html
Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев
Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023
Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев
Американские и европейские покровители Киева усиленно накачивают его летальным оружием всех видов и поощряют террор – фактически ведут дело к третьей мировой... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:03
2023-05-12T17:08
дмитрий медведев
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Американские и европейские покровители Киева усиленно накачивают его летальным оружием всех видов и поощряют террор – фактически ведут дело к третьей мировой войне, победителей в которой быть не может, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства – фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой, как известно, победителей по определению быть не может", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.Он отметил, что сегодня РФ ведет специальную военную операцию ради защиты своего суверенитете и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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дмитрий медведев, политика, россия
Дмитрий Медведев, Политика, Россия
Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев

Медведев заявил, что против России развязали полномасштабную гибридную войну

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Американские и европейские покровители Киева усиленно накачивают его летальным оружием всех видов и поощряют террор – фактически ведут дело к третьей мировой войне, победителей в которой быть не может, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства – фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой, как известно, победителей по определению быть не может", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он отметил, что сегодня РФ ведет специальную военную операцию ради защиты своего суверенитете и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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