https://ria.ru/20230512/vostok-1871182828.html

Российские военные отразили на Южнодонецком направлении ракетный удар ВСУ

Российские военные отразили на Южнодонецком направлении ракетный удар ВСУ - РИА Новости, 12.05.2023

Российские военные отразили на Южнодонецком направлении ракетный удар ВСУ

Военные российской группировки "Восток" отразили украинский ракетный удар на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T05:07

2023-05-12T05:07

2023-05-12T08:14

специальная военная операция на украине

зрк с-300

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Военные российской группировки "Восток" отразили украинский ракетный удар на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."Расчетами зенитных ракетных систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS", — уточнил он.Передовые подразделения группировки "Восток" при поддержке артиллерии пресекли действия двух разведгрупп противника и уничтожили пикап."Огнем самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожен минометный расчет противника в районе Пречистовки. Расчетом самоходного миномета "Тюльпан" уничтожен пункт временной дислокации боевиков в районе Великой Новоселки", — добавил начальник пресс-центра.Кроме того, на Запорожском направлении сбили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе. Также около Полтавки батарея реактивной артиллерии уничтожила пункт временной дислокации противника, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" поразил украинский минометный расчет.С помощью дронов-камикадзе российские бойцы уничтожили бронеавтомобиль "Казак" около Малой Токмачки и два пикапа противника около Новоданиловки, добавил Гордеев.

https://ria.ru/20230509/vysadka-1870546597.html

https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зрк с-300, александр гордеев (полковник)