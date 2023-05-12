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Российские военные отразили на Южнодонецком направлении ракетный удар ВСУ - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 12.05.2023 (обновлено: 08:14 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/vostok-1871182828.html
Российские военные отразили на Южнодонецком направлении ракетный удар ВСУ
Российские военные отразили на Южнодонецком направлении ракетный удар ВСУ - РИА Новости, 12.05.2023
Российские военные отразили на Южнодонецком направлении ракетный удар ВСУ
Военные российской группировки "Восток" отразили украинский ракетный удар на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T05:07
2023-05-12T08:14
специальная военная операция на украине
зрк с-300
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Военные российской группировки "Восток" отразили украинский ракетный удар на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."Расчетами зенитных ракетных систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS", — уточнил он.Передовые подразделения группировки "Восток" при поддержке артиллерии пресекли действия двух разведгрупп противника и уничтожили пикап."Огнем самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожен минометный расчет противника в районе Пречистовки. Расчетом самоходного миномета "Тюльпан" уничтожен пункт временной дислокации боевиков в районе Великой Новоселки", — добавил начальник пресс-центра.Кроме того, на Запорожском направлении сбили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе. Также около Полтавки батарея реактивной артиллерии уничтожила пункт временной дислокации противника, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" поразил украинский минометный расчет.С помощью дронов-камикадзе российские бойцы уничтожили бронеавтомобиль "Казак" около Малой Токмачки и два пикапа противника около Новоданиловки, добавил Гордеев.
https://ria.ru/20230509/vysadka-1870546597.html
https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html
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зрк с-300, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, ЗРК С-300, Александр Гордеев (полковник)
Российские военные отразили на Южнодонецком направлении ракетный удар ВСУ

Российские силы отразили удар ВСУ на Южнодонецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Военные российской группировки "Восток" отразили украинский ракетный удар на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Расчетами зенитных ракетных систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS", — уточнил он.
Передовые подразделения группировки "Восток" при поддержке артиллерии пресекли действия двух разведгрупп противника и уничтожили пикап.
"Огнем самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожен минометный расчет противника в районе Пречистовки. Расчетом самоходного миномета "Тюльпан" уничтожен пункт временной дислокации боевиков в районе Великой Новоселки", — добавил начальник пресс-центра.
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Кроме того, на Запорожском направлении сбили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе. Также около Полтавки батарея реактивной артиллерии уничтожила пункт временной дислокации противника, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" поразил украинский минометный расчет.
С помощью дронов-камикадзе российские бойцы уничтожили бронеавтомобиль "Казак" около Малой Токмачки и два пикапа противника около Новоданиловки, добавил Гордеев.
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Специальная военная операция на УкраинеЗРК С-300Александр Гордеев (полковник)
 
 
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