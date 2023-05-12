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Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе - РИА Новости, 12.05.2023
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18:49 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/vosstanovlenie-1871402908.html
Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе
Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе - РИА Новости, 12.05.2023
Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе
Липецкие специалисты отремонтировали системы теплоснабжения, крыши, заменили окна в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе в Мариуполе, сообщили... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:49
2023-05-12T18:49
в мире
мариуполь
липецкая область
володарский район
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Липецкие специалисты отремонтировали системы теплоснабжения, крыши, заменили окна в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Липецкой области. В пресс-службе добавили, что в апреле фонд капитального ремонта Липецкой области завершил ремонт знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе. Достопримечательность, украшенная двумя маскаронами в виде головы льва, находится в исторической части города. Дом был построен по проекту архитектора Виктора Нильсена, который жил в Мариуполе в начале ХХ века. Еще до революции архитектор продал особняк, в советское время его использовали в качестве коммунального жилья, затем разделили на квартиры. "Весной прошлого года дом пострадал от обстрелов. Строители отремонтировали крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид. Сейчас особняк проходит приемку, после чего будет передан городу", - рассказали в пресс-службе. В правительстве сообщили, что в 2023 году планируют восстановить еще четыре объекта в Мариуполе. "В трех многоэтажках демонтируют разрушенные конструкции, восстанавливают инженерные коммуникации, меняют окна, в детском саду – ремонтируют инженерные системы", - сообщили в пресс-службе. Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества. Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230509/mariupol-1870638375.html
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в мире, мариуполь, липецкая область, володарский район, вооруженные силы рф
В мире, Мариуполь, Липецкая область, Володарский район, Вооруженные силы РФ
Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе

Липецкие специалисты отремонтировали крыши и заменили окна в 24 домах в Мариуполе

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Мариуполе
Вид на жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Вид на жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Липецкие специалисты отремонтировали системы теплоснабжения, крыши, заменили окна в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Липецкой области.
«
"В Мариуполе липецкими специалистами уже отремонтированы системы теплоснабжения, крыши, заменены окна и двери в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в апреле фонд капитального ремонта Липецкой области завершил ремонт знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе. Достопримечательность, украшенная двумя маскаронами в виде головы льва, находится в исторической части города. Дом был построен по проекту архитектора Виктора Нильсена, который жил в Мариуполе в начале ХХ века. Еще до революции архитектор продал особняк, в советское время его использовали в качестве коммунального жилья, затем разделили на квартиры.
"Весной прошлого года дом пострадал от обстрелов. Строители отремонтировали крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид. Сейчас особняк проходит приемку, после чего будет передан городу", - рассказали в пресс-службе.
Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Ночные волки восстановили Вечный огонь в Мариуполе
9 мая, 16:17
В правительстве сообщили, что в 2023 году планируют восстановить еще четыре объекта в Мариуполе. "В трех многоэтажках демонтируют разрушенные конструкции, восстанавливают инженерные коммуникации, меняют окна, в детском саду – ремонтируют инженерные системы", - сообщили в пресс-службе.
Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.
Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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1 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

Вид на жилой дом на бульваре Шевченко в Мариуполе

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
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2 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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3 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

Женщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
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4 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Семьи осваиваются в новых квартирах.

Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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5 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

Вид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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6 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

Жалюзи в окнах жилого дома на улице Артема в Жовтневом районе Мариуполя

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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8 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

Вид на подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
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9 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
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10 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь планируют восстановить за три года.

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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11 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

Вид на подъезды жилых домов на бульваре Шевченко в Мариуполе

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
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12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

Вид на жилой дом на Черноморской улице в Приморском районе Мариуполя

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
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13 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
1 из 14

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
2 из 14

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
3 из 14

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
4 из 14

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
5 из 14

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 14

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 14

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
9 из 14

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 14

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
12 из 14

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
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14 из 14
 
В миреМариупольЛипецкая областьВолодарский районВооруженные силы РФ
 
 
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