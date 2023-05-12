https://ria.ru/20230512/vosstanovlenie-1871402908.html

Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе

Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе - РИА Новости, 12.05.2023

Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе

Липецкие специалисты отремонтировали системы теплоснабжения, крыши, заменили окна в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе в Мариуполе, сообщили... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:49

2023-05-12T18:49

2023-05-12T18:49

в мире

мариуполь

липецкая область

володарский район

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Липецкие специалисты отремонтировали системы теплоснабжения, крыши, заменили окна в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Липецкой области. В пресс-службе добавили, что в апреле фонд капитального ремонта Липецкой области завершил ремонт знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе. Достопримечательность, украшенная двумя маскаронами в виде головы льва, находится в исторической части города. Дом был построен по проекту архитектора Виктора Нильсена, который жил в Мариуполе в начале ХХ века. Еще до революции архитектор продал особняк, в советское время его использовали в качестве коммунального жилья, затем разделили на квартиры. "Весной прошлого года дом пострадал от обстрелов. Строители отремонтировали крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид. Сейчас особняк проходит приемку, после чего будет передан городу", - рассказали в пресс-службе. В правительстве сообщили, что в 2023 году планируют восстановить еще четыре объекта в Мариуполе. "В трех многоэтажках демонтируют разрушенные конструкции, восстанавливают инженерные коммуникации, меняют окна, в детском саду – ремонтируют инженерные системы", - сообщили в пресс-службе. Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества. Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230509/mariupol-1870638375.html

мариуполь

липецкая область

володарский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, липецкая область, володарский район, вооруженные силы рф