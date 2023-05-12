https://ria.ru/20230512/vosstanovlenie-1871402908.html
Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе
Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе - РИА Новости, 12.05.2023
Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе
Липецкие специалисты отремонтировали системы теплоснабжения, крыши, заменили окна в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе в Мариуполе, сообщили... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:49
2023-05-12T18:49
2023-05-12T18:49
в мире
мариуполь
липецкая область
володарский район
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Липецкие специалисты отремонтировали системы теплоснабжения, крыши, заменили окна в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Липецкой области. В пресс-службе добавили, что в апреле фонд капитального ремонта Липецкой области завершил ремонт знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе. Достопримечательность, украшенная двумя маскаронами в виде головы льва, находится в исторической части города. Дом был построен по проекту архитектора Виктора Нильсена, который жил в Мариуполе в начале ХХ века. Еще до революции архитектор продал особняк, в советское время его использовали в качестве коммунального жилья, затем разделили на квартиры. "Весной прошлого года дом пострадал от обстрелов. Строители отремонтировали крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид. Сейчас особняк проходит приемку, после чего будет передан городу", - рассказали в пресс-службе. В правительстве сообщили, что в 2023 году планируют восстановить еще четыре объекта в Мариуполе. "В трех многоэтажках демонтируют разрушенные конструкции, восстанавливают инженерные коммуникации, меняют окна, в детском саду – ремонтируют инженерные системы", - сообщили в пресс-службе. Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества. Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230509/mariupol-1870638375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, липецкая область, володарский район, вооруженные силы рф
В мире, Мариуполь, Липецкая область, Володарский район, Вооруженные силы РФ
Липецкие специалисты восстановили 24 многоквартирных дома в Мариуполе
Липецкие специалисты отремонтировали крыши и заменили окна в 24 домах в Мариуполе
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Липецкие специалисты отремонтировали системы теплоснабжения, крыши, заменили окна в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Липецкой области.
«
"В Мариуполе липецкими специалистами уже отремонтированы системы теплоснабжения, крыши, заменены окна и двери в 24 многоквартирных домах, техническом лицее и школе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в апреле фонд капитального ремонта Липецкой области завершил ремонт знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе. Достопримечательность, украшенная двумя маскаронами в виде головы льва, находится в исторической части города. Дом был построен по проекту архитектора Виктора Нильсена, который жил в Мариуполе в начале ХХ века. Еще до революции архитектор продал особняк, в советское время его использовали в качестве коммунального жилья, затем разделили на квартиры.
"Весной прошлого года дом пострадал от обстрелов. Строители отремонтировали крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид. Сейчас особняк проходит приемку, после чего будет передан городу", - рассказали в пресс-службе.
Ночные волки восстановили Вечный огонь в Мариуполе
В правительстве сообщили, что в 2023 году планируют восстановить еще четыре объекта в Мариуполе. "В трех многоэтажках демонтируют разрушенные конструкции, восстанавливают инженерные коммуникации, меняют окна, в детском саду – ремонтируют инженерные системы", - сообщили в пресс-службе.
Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР
. Между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района. Кроме того, соглашение предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.
Володарский район находится на юго-западе ДНР, неподалеку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Володарское. Население - более 31 тысячи человек. Был освобожден в ходе специальной военной операции силами ВС РФ
и армии ДНР в конце февраля 2022 года.
Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя
Мариуполь сейчас — главная стройка страны.
1 из 14
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
2 из 14
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
3 из 14
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
4 из 14
Семьи осваиваются в новых квартирах.
5 из 14
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
6 из 14
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
7 из 14
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
8 из 14
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
9 из 14
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
10 из 14
Мариуполь планируют восстановить за три года.
11 из 14
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
12 из 14
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
14 из 14
Мариуполь сейчас — главная стройка страны.
1 из 14
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
2 из 14
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
3 из 14
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
4 из 14
Семьи осваиваются в новых квартирах.
5 из 14
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
6 из 14
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
7 из 14
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
8 из 14
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
9 из 14
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
10 из 14
Мариуполь планируют восстановить за три года.
11 из 14
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
12 из 14
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
14 из 14