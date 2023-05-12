https://ria.ru/20230512/vatikan-1871255139.html
Зеленский должен встретиться с папой римским в Ватикане, сообщил источник
Зеленский должен встретиться с папой римским в Ватикане, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2023
Зеленский должен встретиться с папой римским в Ватикане, сообщил источник
Владимир Зеленский должен посетить Ватикан и встретиться с папой Римским Франциском в субботу, подтвердил РИА Новости информированный источник при Святом... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:09
2023-05-12T12:09
2023-05-12T12:59
в мире
ватикан
рим
италия
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский должен посетить Ватикан и встретиться с папой Римским Франциском в субботу, подтвердил РИА Новости информированный источник при Святом престоле.В четверг вечером итальянские СМИ сообщили о том, что Зеленский может посетить Рим в ближайшие выходные. В этой связи говорилось о его встречах с папой Франциском, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом республики Серджо Маттареллой."Его (Зеленского –ред.) ожидают в Ватикане в субботу. Официальная информация не распространяется по мотивам, связанным с обеспечением безопасности", - сообщил источник.Он также указал, что ежедневная программа деятельности папы Франциска на субботу до сих пор не сформирована.Впервые Зеленский был принят в Ватикане папой Франциском в феврале 2020 года. Сразу после беседы он подчеркнул тогда, что "вдохновлен разговором о мире в Украине" и сообщил, что пригласил понтифика в Киев. В конце апреля этого года папа Римский принял в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ватикан, рим, италия, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Ватикан, Рим, Италия, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Зеленский должен встретиться с папой римским в Ватикане, сообщил источник
Президент Украины Зеленский должен встретиться в субботу с папой римским в Ватикане
ВАТИКАН, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский должен посетить Ватикан и встретиться с папой Римским Франциском в субботу, подтвердил РИА Новости информированный источник при Святом престоле.
В четверг вечером итальянские СМИ сообщили о том, что Зеленский может посетить Рим
в ближайшие выходные. В этой связи говорилось о его встречах с папой Франциском, премьер-министром Италии Джорджей Мелони
и президентом республики Серджо Маттареллой
.
"Его (Зеленского –ред.) ожидают в Ватикане в субботу. Официальная информация не распространяется по мотивам, связанным с обеспечением безопасности", - сообщил источник.
Он также указал, что ежедневная программа деятельности папы Франциска на субботу до сих пор не сформирована.
Впервые Зеленский был принят в Ватикане папой Франциском в феврале 2020 года. Сразу после беседы он подчеркнул тогда, что "вдохновлен разговором о мире в Украине" и сообщил, что пригласил понтифика в Киев. В конце апреля этого года папа Римский принял в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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