https://ria.ru/20230512/vatikan-1871255139.html

Зеленский должен встретиться с папой римским в Ватикане, сообщил источник

Зеленский должен встретиться с папой римским в Ватикане, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2023

Зеленский должен встретиться с папой римским в Ватикане, сообщил источник

Владимир Зеленский должен посетить Ватикан и встретиться с папой Римским Франциском в субботу, подтвердил РИА Новости информированный источник при Святом... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:09

2023-05-12T12:09

2023-05-12T12:59

в мире

ватикан

рим

италия

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский должен посетить Ватикан и встретиться с папой Римским Франциском в субботу, подтвердил РИА Новости информированный источник при Святом престоле.В четверг вечером итальянские СМИ сообщили о том, что Зеленский может посетить Рим в ближайшие выходные. В этой связи говорилось о его встречах с папой Франциском, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом республики Серджо Маттареллой."Его (Зеленского –ред.) ожидают в Ватикане в субботу. Официальная информация не распространяется по мотивам, связанным с обеспечением безопасности", - сообщил источник.Он также указал, что ежедневная программа деятельности папы Франциска на субботу до сих пор не сформирована.Впервые Зеленский был принят в Ватикане папой Франциском в феврале 2020 года. Сразу после беседы он подчеркнул тогда, что "вдохновлен разговором о мире в Украине" и сообщил, что пригласил понтифика в Киев. В конце апреля этого года папа Римский принял в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

https://ria.ru/20230506/frantsisk-1870094655.html

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Влада Копылова

в мире, ватикан, рим, италия, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)