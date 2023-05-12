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Небензя призвал страны и генсека ООН не допустить трагедии с УПЦ

Небензя призвал страны и генсека ООН не допустить трагедии с УПЦ - РИА Новости, 12.05.2023

Небензя призвал страны и генсека ООН не допустить трагедии с УПЦ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны-члены ООН, а также генсека организации Антониу Гутерреша обратить внимание на попрание свободы... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:00

2023-05-12T18:00

2023-05-12T18:00

религия

украина

россия

василий небензя

оон

украинская православная церковь

в мире

антониу гутерреш

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ООН, 12 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны-члены ООН, а также генсека организации Антониу Гутерреша обратить внимание на попрание свободы вероисповедания на Украине и не допустить трагедии с Украинской православной церковью (УПЦ). В пятницу проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН по теме "Ситуация со свободой религии и убеждений на Украине: гонения на Украинскую Православную Церковь". Постпред напомнил, что прямым указом Владимира Зеленского 12 архиереев УПЦ лишены украинского гражданства, "что, вероятно, будет использовано как основание для их принудительной высылки из страны". Как заявил Небензя, киевский режим внес в парламент страны несколько законопроектов о запрете УПЦ и изъятии у нее всей собственности. "Один из законопроектов был внесен по прямому указанию Зеленского 19 января 2023 года", – сказал Небензя. Пока эти законопроекты не приняты, указал он. "И мы обращаемся к каждому из тех, кто находится в этом зале или слышит трансляцию, заявить о том, что такие законы неприемлемы и не должны быть приняты", - подчеркнул постпред. По его словам, всего с марта 2022 года по февраль 2023 года было зафиксировано 81 решение местных властей о запрете деятельности религиозных организаций УПЦ. Как заявил Небензя, с марта этого года монахам в Лавре угрожают насильственным выселением. "Одновременно им обещают место в Лавре, если они откажутся от своей церкви и перейдут в раскольническую ПЦУ", - указал он. "Мы хотим привлечь внимание к возмутительному попранию всех возможных норм о свободе вероисповедания, да и просто моральных норм. Дискриминации подвергаются миллионы православных на Украине. Призываем все государства-члены ООН, наблюдателей ООН, генсека ООН, международные правозащитные организации предотвратить грядущую трагедию", - подчеркнул постпред. В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. А весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html

https://ria.ru/20230426/lavra-1867984309.html

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Кирилл Волков

украина, россия, василий небензя, оон, украинская православная церковь, в мире, антониу гутерреш