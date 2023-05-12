https://ria.ru/20230512/upadok-1871400741.html
Медведев заявил об упадке международного права
Медведев заявил об упадке международного права - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев заявил об упадке международного права
Международное право находится в упадке, но Россия не должна отказываться от него, главное, чтобы оно действовало в интересах всех стран, заявил зампредседателя... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:24
2023-05-12T18:24
2023-05-12T18:24
россия
дмитрий медведев
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Международное право находится в упадке, но Россия не должна отказываться от него, главное, чтобы оно действовало в интересах всех стран, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что свое национальное право странам нужно развивать, но не стоит замыкаться в "национальных квартирах". "Но главное, чтобы это всё-таки было (международное - ред.) право, основанное на общей воле народов, чтобы оно действовало не избирательно в интересах одной страны, а чтобы оно действовало в интересах всех стран и именно в этом сейчас основной порок действующей системы международного права - избирательный характер, диктат отдельных стран, групп стран", - заключил зампред Совбеза РФ. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев заявил об упадке международного права
Зампредседателя Совбеза Медведев заявил об упадке международного права
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Международное право находится в упадке, но Россия не должна отказываться от него, главное, чтобы оно действовало в интересах всех стран, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"На самом деле, действительно, международное право в известном смысле находится в упадке. А система международного судопроизводства деградировала... Но это не означает, что мы должны отказаться от международного права, поскольку это важнейший инструмент общения между странами", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он добавил, что свое национальное право странам нужно развивать, но не стоит замыкаться в "национальных квартирах".
"Но главное, чтобы это всё-таки было (международное - ред.) право, основанное на общей воле народов, чтобы оно действовало не избирательно в интересах одной страны, а чтобы оно действовало в интересах всех стран и именно в этом сейчас основной порок действующей системы международного права - избирательный характер, диктат отдельных стран, групп стран", - заключил зампред Совбеза РФ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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