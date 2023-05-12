https://ria.ru/20230512/upadok-1871400741.html

Медведев заявил об упадке международного права

Медведев заявил об упадке международного права - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев заявил об упадке международного права

Международное право находится в упадке, но Россия не должна отказываться от него, главное, чтобы оно действовало в интересах всех стран, заявил зампредседателя... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:24

2023-05-12T18:24

2023-05-12T18:24

россия

дмитрий медведев

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Международное право находится в упадке, но Россия не должна отказываться от него, главное, чтобы оно действовало в интересах всех стран, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что свое национальное право странам нужно развивать, но не стоит замыкаться в "национальных квартирах". "Но главное, чтобы это всё-таки было (международное - ред.) право, основанное на общей воле народов, чтобы оно действовало не избирательно в интересах одной страны, а чтобы оно действовало в интересах всех стран и именно в этом сейчас основной порок действующей системы международного права - избирательный характер, диктат отдельных стран, групп стран", - заключил зампред Совбеза РФ. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html

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россия, дмитрий медведев, в мире