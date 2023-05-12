https://ria.ru/20230512/ukraina-1871415133.html
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице - РИА Новости, 12.05.2023
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:28
2023-05-12T19:28
2023-05-12T19:34
украина
россия
белоруссия
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы.Кроме того, Киев прекратил действие соглашения с Москвой о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Документ подписали в августе 1994 года в Одессе.
https://ria.ru/20230512/aktivy-1871365533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, белоруссия, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Белоруссия, Владимир Зеленский, В мире
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице
Зеленский подписал указ о выходе Украины из договоров с Россией и Белоруссией по границе