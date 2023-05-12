https://ria.ru/20230512/ukraina-1871415133.html

Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице

Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице - РИА Новости, 12.05.2023

Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:28

2023-05-12T19:28

2023-05-12T19:34

украина

россия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы.Кроме того, Киев прекратил действие соглашения с Москвой о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Документ подписали в августе 1994 года в Одессе.

https://ria.ru/20230512/aktivy-1871365533.html

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Владимир Лаврентьев

украина, россия, белоруссия, владимир зеленский, в мире