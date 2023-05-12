Рейтинг@Mail.ru
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 12.05.2023 (обновлено: 19:34 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871415133.html
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице - РИА Новости, 12.05.2023
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:28
2023-05-12T19:34
украина
россия
белоруссия
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы.Кроме того, Киев прекратил действие соглашения с Москвой о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Документ подписали в августе 1994 года в Одессе.
https://ria.ru/20230512/aktivy-1871365533.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, белоруссия, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Белоруссия, Владимир Зеленский, В мире
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице

Зеленский подписал указ о выходе Украины из договоров с Россией и Белоруссией по границе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы.
«
"Постановляю выйти из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписанного 15 апреля 1994 года в Москве", — говорится в документе.
Кроме того, Киев прекратил действие соглашения с Москвой о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Документ подписали в августе 1994 года в Одессе.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
На Украине активы 250 российских физлиц и юрлиц изымут в доход государства
Вчера, 16:55
 
УкраинаРоссияБелоруссияВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала