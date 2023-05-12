https://ria.ru/20230512/ukraina-1871331338.html

В Киеве заявили о желании закончить конфликт к зиме

В Киеве заявили о желании закончить конфликт к зиме - РИА Новости, 12.05.2023

В Киеве заявили о желании закончить конфликт к зиме

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:40

2023-05-12T15:40

2023-05-12T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. "К зиме мы хотим полностью завершить войну", — заявил он в интервью азербайджанскому информационному агентству Report. Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года. По его словам, для достижения этой цели Киев не будет ограничиваться временем, а будет "сражаться сколько потребуется". "Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств", — добавил Данилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД России ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871005674.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр