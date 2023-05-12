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В Киеве заявили о желании закончить конфликт к зиме - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 12.05.2023 (обновлено: 16:50 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871331338.html
В Киеве заявили о желании закончить конфликт к зиме
В Киеве заявили о желании закончить конфликт к зиме - РИА Новости, 12.05.2023
В Киеве заявили о желании закончить конфликт к зиме
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:40
2023-05-12T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. "К зиме мы хотим полностью завершить войну", — заявил он в интервью азербайджанскому информационному агентству Report. Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года. По его словам, для достижения этой цели Киев не будет ограничиваться временем, а будет "сражаться сколько потребуется". "Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств", — добавил Данилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД России ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871005674.html
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в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили о желании закончить конфликт к зиме

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина хочет полностью завершить конфликт к зиме

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года.
"К зиме мы хотим полностью завершить войну", — заявил он в интервью азербайджанскому информационному агентству Report. Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года. По его словам, для достижения этой цели Киев не будет ограничиваться временем, а будет "сражаться сколько потребуется". "Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств", — добавил Данилов.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
Вчера, 12:38
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети
11 мая, 12:41
МИД России ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Высадка десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Решающая битва за Россию назначена на весну
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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