https://ria.ru/20230512/ukraina-1871272042.html

Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием

Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием - РИА Новости, 12.05.2023

Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием

Накачивание Украины Западом оружием будет продолжаться, это плохо, но Россия к этому готова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:57

2023-05-12T12:57

2023-05-12T13:03

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дмитрий песков

сергей лавров

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Накачивание Украины Западом оружием будет продолжаться, это плохо, но Россия к этому готова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты большой дальности.Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России."Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, готова ли к этому Россия, он ответил утвердительно."Безусловно", - сказал представитель Кремля.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869659366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, дмитрий песков, сергей лавров, нато, великобритания