Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием
Песков: накачивание Украины западным оружием продолжится, но Россия к этому готова
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Накачивание Украины Западом оружием будет продолжаться, это плохо, но Россия к этому готова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты большой дальности.
Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России.
"Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, готова ли к этому Россия, он ответил утвердительно.
"Безусловно", - сказал представитель Кремля.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".