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Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием - РИА Новости, 12.05.2023
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12:57 12.05.2023 (обновлено: 13:03 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871272042.html
Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием
Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием - РИА Новости, 12.05.2023
Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием
Накачивание Украины Западом оружием будет продолжаться, это плохо, но Россия к этому готова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:57
2023-05-12T13:03
россия
украина
в мире
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Накачивание Украины Западом оружием будет продолжаться, это плохо, но Россия к этому готова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты большой дальности.Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России."Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, готова ли к этому Россия, он ответил утвердительно."Безусловно", - сказал представитель Кремля.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html
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россия, украина, в мире, дмитрий песков, сергей лавров, нато, великобритания
Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Великобритания
Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием

Песков: накачивание Украины западным оружием продолжится, но Россия к этому готова

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Накачивание Украины Западом оружием будет продолжаться, это плохо, но Россия к этому готова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты большой дальности.
Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России.
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"Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины из стран коллективного Запада. Это плохо", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, готова ли к этому Россия, он ответил утвердительно.
"Безусловно", - сказал представитель Кремля.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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РоссияУкраинаВ миреДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОВеликобритания
 
 
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