https://ria.ru/20230512/ukraina-1871216148.html
Москалькова заявила о тысячах просьб с Украины помочь переехать в Россию
Москалькова заявила о тысячах просьб с Украины помочь переехать в Россию - РИА Новости, 12.05.2023
Москалькова заявила о тысячах просьб с Украины помочь переехать в Россию
Тысячи обращений поступают от граждан Украины, которые из-за русофобии "чувствуют себя чужими" в этой стране и просят помочь переселиться в Россию, рассказала... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:13
2023-05-12T10:13
2023-05-12T10:32
украина
россия
общество
татьяна москалькова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Тысячи обращений поступают от граждан Украины, которые из-за русофобии "чувствуют себя чужими" в этой стране и просят помочь переселиться в Россию, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Появилась еще одна категория русофобии. От подконтрольных Украине территорий ко мне приходят тысячи обращений от граждан Украины, которые просили бы помочь переместиться в Россию, поскольку они чувствуют себя чужими на этой территории", - сказала Москалькова в ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. По ее словам, эти граждане боятся там жить, боятся говорить про День Победы, высказывать свои мысли по поводу русской литературы.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, общество, татьяна москалькова
Украина, Россия, Общество, Татьяна Москалькова
Москалькова заявила о тысячах просьб с Украины помочь переехать в Россию
Москалькова заявила, что получает тысячи просьб от украинцев помочь переехать в Россию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Тысячи обращений поступают от граждан Украины, которые из-за русофобии "чувствуют себя чужими" в этой стране и просят помочь переселиться в Россию, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Появилась еще одна категория русофобии. От подконтрольных Украине территорий ко мне приходят тысячи обращений от граждан Украины, которые просили бы помочь переместиться в Россию, поскольку они чувствуют себя чужими на этой территории", - сказала Москалькова в ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. По ее словам, эти граждане боятся там жить, боятся говорить про День Победы, высказывать свои мысли по поводу русской литературы.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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