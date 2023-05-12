Рейтинг@Mail.ru
Москалькова заявила о тысячах просьб с Украины помочь переехать в Россию - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 12.05.2023 (обновлено: 10:32 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871216148.html
Москалькова заявила о тысячах просьб с Украины помочь переехать в Россию
Москалькова заявила о тысячах просьб с Украины помочь переехать в Россию - РИА Новости, 12.05.2023
Москалькова заявила о тысячах просьб с Украины помочь переехать в Россию
Тысячи обращений поступают от граждан Украины, которые из-за русофобии "чувствуют себя чужими" в этой стране и просят помочь переселиться в Россию, рассказала... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:13
2023-05-12T10:32
украина
россия
общество
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Тысячи обращений поступают от граждан Украины, которые из-за русофобии "чувствуют себя чужими" в этой стране и просят помочь переселиться в Россию, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Появилась еще одна категория русофобии. От подконтрольных Украине территорий ко мне приходят тысячи обращений от граждан Украины, которые просили бы помочь переместиться в Россию, поскольку они чувствуют себя чужими на этой территории", - сказала Москалькова в ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. По ее словам, эти граждане боятся там жить, боятся говорить про День Победы, высказывать свои мысли по поводу русской литературы.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230330/ukaz-1861984749.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, общество, татьяна москалькова
Украина, Россия, Общество, Татьяна Москалькова
Москалькова заявила о тысячах просьб с Украины помочь переехать в Россию

Москалькова заявила, что получает тысячи просьб от украинцев помочь переехать в Россию

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Тысячи обращений поступают от граждан Украины, которые из-за русофобии "чувствуют себя чужими" в этой стране и просят помочь переселиться в Россию, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Появилась еще одна категория русофобии. От подконтрольных Украине территорий ко мне приходят тысячи обращений от граждан Украины, которые просили бы помочь переместиться в Россию, поскольку они чувствуют себя чужими на этой территории", - сказала Москалькова в ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. По ее словам, эти граждане боятся там жить, боятся говорить про День Победы, высказывать свои мысли по поводу русской литературы.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Путин внес изменения в программу переселения соотечественников
30 марта, 21:24
 
УкраинаРоссияОбществоТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала