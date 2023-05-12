https://ria.ru/20230512/ukraina-1871211089.html

Американский военный объяснил, что будет с Украиной после провала ВСУ

Американский военный объяснил, что будет с Украиной после провала ВСУ - РИА Новости, 12.05.2023

Американский военный объяснил, что будет с Украиной после провала ВСУ

Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией после провала контрнаступления ВСУ, написал подполковник... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:53

2023-05-12T09:53

2023-05-12T10:20

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киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией после провала контрнаступления ВСУ, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Украина понесла огромные потери за 14 месяцев этого конфликта. Сейчас в рядах ее армии солдаты и командиры с ограниченным военным опытом и лишь поверхностной подготовкой", — говорится в материале.Несмотря на заявления западных лидеров в СМИ о решительной поддержке предстоящего украинского наступления, на Западе все больше осознают низкую вероятность выполнения Зеленским заявленных им целей, а именно полного вытеснения российских войск с Украины, подчеркнул эксперт.Украинские войска, понесшие большие потери, встретят жесткое сопротивление со стороны российской армии, что еще сильнее ослабит ВСУ. Дэвис предполагает, что сразу после этого наступления российские войска предпримут контратаку, с которой Украина уже не сможет справиться.

https://ria.ru/20230511/strakh-1871118641.html

https://ria.ru/20230511/polsha-1871057522.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины