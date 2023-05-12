https://ria.ru/20230512/ukraina-1871190257.html

Британские ракеты не повлияют на расстановку сил на Украине, заявил эксперт

Британские ракеты не повлияют на расстановку сил на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 12.05.2023

Британские ракеты не повлияют на расстановку сил на Украине, заявил эксперт

Переданные Украине британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow потребуют от российской стороны отработки методов противодействия им, но вряд ли... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:26

2023-05-12T08:26

2023-05-12T08:26

специальная военная операция на украине

украина

россия

севастополь

сергей горбачев

сергей лавров

дмитрий песков

институт стран снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Переданные Украине британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow потребуют от российской стороны отработки методов противодействия им, но вряд ли существенно повлияют на расстановку сил, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Британия заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. "Вряд ли они существенно повлияют на расстановку сил, хотя проблем для нас, безусловно, добавят. Это касается и с точки зрения увеличения количества и характера угроз, и плюс ко всему это новый вид вооружения, который требует отработки противодействия с нашей стороны", - сказал Горбачев. По его словам, необходима выработка методик и тактических приемов, чтобы противостоять возможным ракетным атакам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html

https://ria.ru/20230510/gretsiya-1870723135.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, севастополь, сергей горбачев, сергей лавров, дмитрий песков, институт стран снг, нато, в мире