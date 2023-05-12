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Британские ракеты не повлияют на расстановку сил на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871190257.html
Британские ракеты не повлияют на расстановку сил на Украине, заявил эксперт
Британские ракеты не повлияют на расстановку сил на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 12.05.2023
Британские ракеты не повлияют на расстановку сил на Украине, заявил эксперт
Переданные Украине британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow потребуют от российской стороны отработки методов противодействия им, но вряд ли... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:26
2023-05-12T08:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
севастополь
сергей горбачев
сергей лавров
дмитрий песков
институт стран снг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Переданные Украине британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow потребуют от российской стороны отработки методов противодействия им, но вряд ли существенно повлияют на расстановку сил, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Британия заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. "Вряд ли они существенно повлияют на расстановку сил, хотя проблем для нас, безусловно, добавят. Это касается и с точки зрения увеличения количества и характера угроз, и плюс ко всему это новый вид вооружения, который требует отработки противодействия с нашей стороны", - сказал Горбачев. По его словам, необходима выработка методик и тактических приемов, чтобы противостоять возможным ракетным атакам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html
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украина, россия, севастополь, сергей горбачев, сергей лавров, дмитрий песков, институт стран снг, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Севастополь, Сергей Горбачев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Институт стран СНГ, НАТО, В мире
Британские ракеты не повлияют на расстановку сил на Украине, заявил эксперт

Эксперт Горбачев: ракеты Storm Shadow вряд ли повлияют на расстановку сил на Украине

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Военнослужащие подразделения ВДВ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Переданные Украине британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow потребуют от российской стороны отработки методов противодействия им, но вряд ли существенно повлияют на расстановку сил, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
Британия заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России.
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"Вряд ли они существенно повлияют на расстановку сил, хотя проблем для нас, безусловно, добавят. Это касается и с точки зрения увеличения количества и характера угроз, и плюс ко всему это новый вид вооружения, который требует отработки противодействия с нашей стороны", - сказал Горбачев.
По его словам, необходима выработка методик и тактических приемов, чтобы противостоять возможным ракетным атакам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСевастопольСергей ГорбачевСергей ЛавровДмитрий ПесковИнститут стран СНГНАТОВ мире
 
 
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