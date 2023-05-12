https://ria.ru/20230512/ukraina-1871187803.html

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая - РИА Новости, 12.05.2023

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая

Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T07:49

2023-05-12T07:49

2023-05-12T10:30

украина

россия

владимир зеленский

день победы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса Владимира Зеленского. Петиция зарегистрирована 11 мая и пока набрала около 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения. В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также он подписал указ, в котором назначил на 9 мая День Европы. В Евросоюзе эта дата известна как День декларации Шумана. Министр иностранных дел Франции Робер Шуман 9 мая 1950 года от имени правительства предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и ФРГ. Реализация этой инициативы привела к созданию Европейского объединения угля и стали — предшественника ЕС.

https://ria.ru/20230331/ukraina-1862015853.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир зеленский, день победы, в мире