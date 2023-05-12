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На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая - РИА Новости, 12.05.2023
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07:49 12.05.2023 (обновлено: 10:30 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871187803.html
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая - РИА Новости, 12.05.2023
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая
Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:49
2023-05-12T10:30
украина
россия
владимир зеленский
день победы
в мире
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса Владимира Зеленского. Петиция зарегистрирована 11 мая и пока набрала около 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения. В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также он подписал указ, в котором назначил на 9 мая День Европы. В Евросоюзе эта дата известна как День декларации Шумана. Министр иностранных дел Франции Робер Шуман 9 мая 1950 года от имени правительства предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и ФРГ. Реализация этой инициативы привела к созданию Европейского объединения угля и стали — предшественника ЕС.
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украина, россия, владимир зеленский, день победы, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, День Победы, В мире
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая и отмене Дня Европы

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса Владимира Зеленского.
«

"Прошу президента Украины вернуть праздник 9 Мая (День Победы) и отменить праздник День Европы. Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник", — говорится в тексте обращения.

Петиция зарегистрирована 11 мая и пока набрала около 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.
В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также он подписал указ, в котором назначил на 9 мая День Европы.
В Евросоюзе эта дата известна как День декларации Шумана. Министр иностранных дел Франции Робер Шуман 9 мая 1950 года от имени правительства предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и ФРГ. Реализация этой инициативы привела к созданию Европейского объединения угля и стали — предшественника ЕС.
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