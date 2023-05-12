На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая и отмене Дня Европы
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса Владимира Зеленского.
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"Прошу президента Украины вернуть праздник 9 Мая (День Победы) и отменить праздник День Европы. Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник", — говорится в тексте обращения.
Петиция зарегистрирована 11 мая и пока набрала около 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.
В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также он подписал указ, в котором назначил на 9 мая День Европы.
В Евросоюзе эта дата известна как День декларации Шумана. Министр иностранных дел Франции Робер Шуман 9 мая 1950 года от имени правительства предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и ФРГ. Реализация этой инициативы привела к созданию Европейского объединения угля и стали — предшественника ЕС.