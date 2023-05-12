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Украинские военные ударили по району предприятия "Полипак" в Луганске

Украинские военные ударили по району предприятия "Полипак" в Луганске - РИА Новости, 12.05.2023

Украинские военные ударили по району предприятия "Полипак" в Луганске

Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак". РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:37

2023-05-12T19:37

2023-05-12T19:37

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

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родион мирошник

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак". "Прилет по Луганску в район предприятия Полипак расположенного на территории бывшего сотого завода. Жители видят густой дым", - написал Мирошник в своем телеграм-канале. Как отметил экс-глава представительства ЛНР в России, информации о пострадавших нет. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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луганск, луганская народная республика, россия, родион мирошник