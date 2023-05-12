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Украинские военные ударили по району предприятия "Полипак" в Луганске - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/udar-1871416819.html
Украинские военные ударили по району предприятия "Полипак" в Луганске
Украинские военные ударили по району предприятия "Полипак" в Луганске - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские военные ударили по району предприятия "Полипак" в Луганске
Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак". РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:37
2023-05-12T19:37
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
россия
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак". "Прилет по Луганску в район предприятия Полипак расположенного на территории бывшего сотого завода. Жители видят густой дым", - написал Мирошник в своем телеграм-канале. Как отметил экс-глава представительства ЛНР в России, информации о пострадавших нет. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС.
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луганск, луганская народная республика, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник
Украинские военные ударили по району предприятия "Полипак" в Луганске

Экс-посол ЛНР Мирошник сообщил, что ВСУ ударили по району предприятия "Полипак" в Луганске

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак".
"Прилет по Луганску в район предприятия Полипак расположенного на территории бывшего сотого завода. Жители видят густой дым", - написал Мирошник в своем телеграм-канале.
Как отметил экс-глава представительства ЛНР в России, информации о пострадавших нет.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС.
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