https://ria.ru/20230512/tu-95-1871323671.html

Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Чукотского моря

Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Чукотского моря - РИА Новости, 12.05.2023

Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Чукотского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:14

2023-05-12T15:14

2023-05-12T16:45

чукотское море

россия

ту-95мс

безопасность

арктика

северная атлантика

су-30см

миг-31

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, сообщили в Минобороны.Бомбардировщиков сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, они проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html

чукотское море

россия

арктика

северная атлантика

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Плановый полет двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Чукотского моря Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили 13-часовой плановый полет над нейтральными водами акватории Чукотского моря, сообщило МО РФ 2023-05-12T15:14 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чукотское море, россия, ту-95мс, безопасность, арктика, северная атлантика, су-30см, миг-31