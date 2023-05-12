https://ria.ru/20230512/tu-95-1871323671.html
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Чукотского моря
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Чукотского моря - РИА Новости, 12.05.2023
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Чукотского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:14
2023-05-12T15:14
2023-05-12T16:45
чукотское море
россия
ту-95мс
безопасность
арктика
северная атлантика
су-30см
миг-31
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, сообщили в Минобороны.Бомбардировщиков сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, они проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html
чукотское море
россия
арктика
северная атлантика
РИА Новости
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Плановый полет двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Чукотского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили 13-часовой плановый полет над нейтральными водами акватории Чукотского моря, сообщило МО РФ
2023-05-12T15:14
true
PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотское море, россия, ту-95мс, безопасность, арктика, северная атлантика, су-30см, миг-31
Чукотское море, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Арктика, Северная Атлантика, Су-30СМ, МиГ-31
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Чукотского моря
Два Ту-95МС выполнили плановый 13-часовой полет над нейтральными водами Чукотского моря