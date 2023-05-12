https://ria.ru/20230512/tselostnost-1871270821.html

Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич

Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич - РИА Новости, 12.05.2023

Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич

Коллективный Запад соблюдает территориальную целостность государств по своему усмотрению, в нарушение Устава ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:54

2023-05-12T12:54

2023-05-12T12:54

в мире

сербия

александр вучич

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg

БЕЛГРАД, 12 мая - РИА Новости. Коллективный Запад соблюдает территориальную целостность государств по своему усмотрению, в нарушение Устава ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич. В исландском Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств СЕ. По словам Вучича, на нем готовится принятие резолюции с "нападками на Россию". Президент Сербии сообщил 9 мая, что Белград предложил поправку к готовящейся декларации Совета Европы по ситуации на Украине в вопросе территориальной целостности всех государств-членов, включая Сербию, и требует ее принятия. В пятницу он указал, что рассмотрение поправки отклонили, поэтому Сербия будет представлена на предстоящем саммите на самом низком уровне и воздержится при голосовании по антироссийской декларации. "Мы поняли по настойчивой позиции ФРГ в последние 48 часов, что территориальная целостность существует только для тех стран, чью территориальную целостность признают они, а не ООН. Поэтому их желание - соблюдать целостность там, где им подходит, а там, где не подходит, - хуже для территориальной целостности этой страны. Когда решения ООН и Устав соответствуют их желаниям, это в порядке, а когда противоречит их желаниям, - тем хуже для ООН", - заявил Вучич в пятницу в обращении к гражданам. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html

https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847643756.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, оон, нато