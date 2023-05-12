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Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич - РИА Новости, 12.05.2023
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12:54 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/tselostnost-1871270821.html
Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич
Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич - РИА Новости, 12.05.2023
Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич
Коллективный Запад соблюдает территориальную целостность государств по своему усмотрению, в нарушение Устава ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:54
2023-05-12T12:54
в мире
сербия
александр вучич
оон
нато
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БЕЛГРАД, 12 мая - РИА Новости. Коллективный Запад соблюдает территориальную целостность государств по своему усмотрению, в нарушение Устава ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич. В исландском Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств СЕ. По словам Вучича, на нем готовится принятие резолюции с "нападками на Россию". Президент Сербии сообщил 9 мая, что Белград предложил поправку к готовящейся декларации Совета Европы по ситуации на Украине в вопросе территориальной целостности всех государств-членов, включая Сербию, и требует ее принятия. В пятницу он указал, что рассмотрение поправки отклонили, поэтому Сербия будет представлена на предстоящем саммите на самом низком уровне и воздержится при голосовании по антироссийской декларации. "Мы поняли по настойчивой позиции ФРГ в последние 48 часов, что территориальная целостность существует только для тех стран, чью территориальную целостность признают они, а не ООН. Поэтому их желание - соблюдать целостность там, где им подходит, а там, где не подходит, - хуже для территориальной целостности этой страны. Когда решения ООН и Устав соответствуют их желаниям, это в порядке, а когда противоречит их желаниям, - тем хуже для ООН", - заявил Вучич в пятницу в обращении к гражданам. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html
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в мире, сербия, александр вучич, оон, нато
В мире, Сербия, Александр Вучич, ООН, НАТО
Запад соблюдает территориальную целостность стран как хочет, заявил Вучич

Вучич заявил, что Запад соблюдает территориальную целостность стран по своему усмотрению

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 мая - РИА Новости. Коллективный Запад соблюдает территориальную целостность государств по своему усмотрению, в нарушение Устава ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В исландском Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств СЕ. По словам Вучича, на нем готовится принятие резолюции с "нападками на Россию".
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Президент Сербии сообщил 9 мая, что Белград предложил поправку к готовящейся декларации Совета Европы по ситуации на Украине в вопросе территориальной целостности всех государств-членов, включая Сербию, и требует ее принятия. В пятницу он указал, что рассмотрение поправки отклонили, поэтому Сербия будет представлена на предстоящем саммите на самом низком уровне и воздержится при голосовании по антироссийской декларации.
"Мы поняли по настойчивой позиции ФРГ в последние 48 часов, что территориальная целостность существует только для тех стран, чью территориальную целостность признают они, а не ООН. Поэтому их желание - соблюдать целостность там, где им подходит, а там, где не подходит, - хуже для территориальной целостности этой страны. Когда решения ООН и Устав соответствуют их желаниям, это в порядке, а когда противоречит их желаниям, - тем хуже для ООН", - заявил Вучич в пятницу в обращении к гражданам.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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