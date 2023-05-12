На Украине в четырех областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в пятницу тревога объявлялась в Полтавской области и через время была отменена.
В Днепропетровской области тревогу объявили в 9.22 (совпадает с мск). Спустя 50 минут она прозвучала в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.