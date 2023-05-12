https://ria.ru/20230512/travlya-1871237872.html

Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом

Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом - РИА Новости, 12.05.2023

Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом

Случаи травли российских детей в других странах все еще продолжаются, несмотря на призывы к правозащитным институтам пресечь все формы дискриминации, заявила... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:25

2023-05-12T11:25

2023-05-12T11:25

россия

мария львова-белова

оон

общество

русофобия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Случаи травли российских детей в других странах все еще продолжаются, несмотря на призывы к правозащитным институтам пресечь все формы дискриминации, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы видим, что продолжаются случаи травли российских детей в других странах. Около года назад я обращалась уже к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также к европейской сети детских омбудсменов с призовым принять меры для пресечения всех форм дискриминации", - сказала Львова-Белова в ходе сессии "Семейные ценности в фокусе мировой политики: векторы правового регулирования" на Петербургском международном юридическом форуме. По ее словам, где-то меры были приняты, а где-то европейские коллеги отстранились от проблемы или молчаливым согласием поддерживают разжигание русофобии. "И все еще появляются ролики с издевательствами над российскими детьми. При этом из-за новой ситуации в мире многие события трактуются не с позиции права, а в угоду политической конъектуре", - отметила омбудсмен.

https://ria.ru/20221206/deti-1836811096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария львова-белова, оон, общество, русофобия