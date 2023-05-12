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Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом - РИА Новости, 12.05.2023
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11:25 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/travlya-1871237872.html
Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом
Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом - РИА Новости, 12.05.2023
Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом
Случаи травли российских детей в других странах все еще продолжаются, несмотря на призывы к правозащитным институтам пресечь все формы дискриминации, заявила... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:25
2023-05-12T11:25
россия
мария львова-белова
оон
общество
русофобия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Случаи травли российских детей в других странах все еще продолжаются, несмотря на призывы к правозащитным институтам пресечь все формы дискриминации, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы видим, что продолжаются случаи травли российских детей в других странах. Около года назад я обращалась уже к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также к европейской сети детских омбудсменов с призовым принять меры для пресечения всех форм дискриминации", - сказала Львова-Белова в ходе сессии "Семейные ценности в фокусе мировой политики: векторы правового регулирования" на Петербургском международном юридическом форуме. По ее словам, где-то меры были приняты, а где-то европейские коллеги отстранились от проблемы или молчаливым согласием поддерживают разжигание русофобии. "И все еще появляются ролики с издевательствами над российскими детьми. При этом из-за новой ситуации в мире многие события трактуются не с позиции права, а в угоду политической конъектуре", - отметила омбудсмен.
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россия, мария львова-белова, оон, общество, русофобия
Россия, Мария Львова-Белова, ООН, Общество, русофобия
Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом

Львова-Белова заявила, что за границей все еще продолжаются случаи травли детей из России

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Случаи травли российских детей в других странах все еще продолжаются, несмотря на призывы к правозащитным институтам пресечь все формы дискриминации, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы видим, что продолжаются случаи травли российских детей в других странах. Около года назад я обращалась уже к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также к европейской сети детских омбудсменов с призовым принять меры для пресечения всех форм дискриминации", - сказала Львова-Белова в ходе сессии "Семейные ценности в фокусе мировой политики: векторы правового регулирования" на Петербургском международном юридическом форуме.
По ее словам, где-то меры были приняты, а где-то европейские коллеги отстранились от проблемы или молчаливым согласием поддерживают разжигание русофобии.
"И все еще появляются ролики с издевательствами над российскими детьми. При этом из-за новой ситуации в мире многие события трактуются не с позиции права, а в угоду политической конъектуре", - отметила омбудсмен.
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