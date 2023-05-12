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Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки
Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки - РИА Новости, 12.05.2023
Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки
Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на вердикт, вынесенный ранее судом присяжных Нью-Йорка по делу о попытке изнасилования писательницы и... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T00:04
2023-05-12T00:04
2023-05-12T00:04
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на вердикт, вынесенный ранее судом присяжных Нью-Йорка по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, соответствующий документ поступил в судебную базу. Во вторник суд присяжных в Нью-Йорке постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та первоначально обвинила политика. Суд предписал экс-президенту выплатить истице в совокупности 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации. Трамп ранее назвал данный вердикт "позором и величайшей охотой на ведьм". Также он выступил с утверждением, что после обвинений в изнасиловании Кэрролл его рейтинги выросли, а подобные дела заводят для вмешательства в выборы.
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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, в мире
США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, В мире
Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки
Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки Кэрролл
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на вердикт, вынесенный ранее судом присяжных Нью-Йорка по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, соответствующий документ поступил в судебную базу.
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"Настоящим уведомляем, что обвиняемый Дональд Джон Трамп подает жалобу в Апелляционный суд США Второго округа на решение по связанному с ним делу от 11 мая 2023 года", - говорится в документе.
Во вторник суд присяжных в Нью-Йорке постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та первоначально обвинила политика. Суд предписал экс-президенту выплатить истице в совокупности 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации.
Трамп ранее назвал данный вердикт "позором и величайшей охотой на ведьм". Также он выступил с утверждением, что после обвинений в изнасиловании Кэрролл его рейтинги выросли, а подобные дела заводят для вмешательства в выборы.
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