https://ria.ru/20230512/tramp-1871171992.html

Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки

Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки - РИА Новости, 12.05.2023

Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на вердикт, вынесенный ранее судом присяжных Нью-Йорка по делу о попытке изнасилования писательницы и... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T00:04

2023-05-12T00:04

2023-05-12T00:04

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нью-йорк (город)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на вердикт, вынесенный ранее судом присяжных Нью-Йорка по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, соответствующий документ поступил в судебную базу. Во вторник суд присяжных в Нью-Йорке постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та первоначально обвинила политика. Суд предписал экс-президенту выплатить истице в совокупности 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации. Трамп ранее назвал данный вердикт "позором и величайшей охотой на ведьм". Также он выступил с утверждением, что после обвинений в изнасиловании Кэрролл его рейтинги выросли, а подобные дела заводят для вмешательства в выборы.

https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871171236.html

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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, в мире