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Медведев заявил, что у некоторых крупных государств суверенитет мнимый - РИА Новости, 12.05.2023
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17:53 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/suverenitet-1871392128.html
Медведев заявил, что у некоторых крупных государств суверенитет мнимый
Медведев заявил, что у некоторых крупных государств суверенитет мнимый - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев заявил, что у некоторых крупных государств суверенитет мнимый
Некоторые весьма крупные государства имеют не истинный, а мнимый суверенитет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:53
2023-05-12T17:53
россия
дмитрий медведев
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Некоторые весьма крупные государства имеют не истинный, а мнимый суверенитет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Суверенитет, помимо суверенитета государственного, суверенитета в праве, суверенитета народов, можно подразделить на истинный и мнимый. Вот ряд государств, весьма крупных, имеет все признаки государства: живет много людей, территория большая, колоссальная экономика, а суверенитета нет", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Медведев отметил, что, например, значительная часть немцев считают, что Германия не является суверенной страной, "поскольку после окончания Второй мировой войны, несмотря на всю экономическую мощь ФРГ, их правительство не может принять решение по большинству существенных вопросов внешней политики без консультации с США". По словам экс-президента РФ, такую позицию жители Германии озвучивали "в личных разговорах" с ним. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев заявил, что у некоторых крупных государств суверенитет мнимый

Медведев заявил, что у некоторых крупных государств на самом деле нет суверенитета

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Некоторые весьма крупные государства имеют не истинный, а мнимый суверенитет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Суверенитет, помимо суверенитета государственного, суверенитета в праве, суверенитета народов, можно подразделить на истинный и мнимый. Вот ряд государств, весьма крупных, имеет все признаки государства: живет много людей, территория большая, колоссальная экономика, а суверенитета нет", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Медведев отметил, что, например, значительная часть немцев считают, что Германия не является суверенной страной, "поскольку после окончания Второй мировой войны, несмотря на всю экономическую мощь ФРГ, их правительство не может принять решение по большинству существенных вопросов внешней политики без консультации с США". По словам экс-президента РФ, такую позицию жители Германии озвучивали "в личных разговорах" с ним.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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