https://ria.ru/20230512/suverenitet-1871392128.html

Медведев заявил, что у некоторых крупных государств суверенитет мнимый

Медведев заявил, что у некоторых крупных государств суверенитет мнимый - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев заявил, что у некоторых крупных государств суверенитет мнимый

Некоторые весьма крупные государства имеют не истинный, а мнимый суверенитет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:53

2023-05-12T17:53

2023-05-12T17:53

россия

дмитрий медведев

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Некоторые весьма крупные государства имеют не истинный, а мнимый суверенитет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Суверенитет, помимо суверенитета государственного, суверенитета в праве, суверенитета народов, можно подразделить на истинный и мнимый. Вот ряд государств, весьма крупных, имеет все признаки государства: живет много людей, территория большая, колоссальная экономика, а суверенитета нет", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Медведев отметил, что, например, значительная часть немцев считают, что Германия не является суверенной страной, "поскольку после окончания Второй мировой войны, несмотря на всю экономическую мощь ФРГ, их правительство не может принять решение по большинству существенных вопросов внешней политики без консультации с США". По словам экс-президента РФ, такую позицию жители Германии озвучивали "в личных разговорах" с ним. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, в мире