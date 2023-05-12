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Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта - РИА Новости, 12.05.2023
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12:33 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/sudan-1871262839.html
Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта
Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта - РИА Новости, 12.05.2023
Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта
Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, а сотни тысяч человек были перемещены внутри страны, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:33
2023-05-12T12:33
столкновения в хартуме
в мире
судан
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ЖЕНЕВА, 12 мая – РИА Новости. Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, а сотни тысяч человек были перемещены внутри страны, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо. "Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, помимо суданцев, это тоже беженцы из Южного Судана, возвращающиеся в свою страну. Сотни тысяч людей также были перемещены внутри страны", - сказала она. Саррадо добавила, что за последние дни в Чад прибыли 30 тысяч человек, в результате число суданских беженцев в стране достигло 60 тысяч. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что Судан могут покинуть еще 800 000 в предстоящие недели. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 602 человека погибли и 5127 получили ранения.
https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html
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столкновения в хартуме, в мире, судан
Столкновения в Хартуме, В мире, Судан
Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта

ООН: с начала конфликта в Судане страну покинули около 200 тысяч человек

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 мая – РИА Новости. Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, а сотни тысяч человек были перемещены внутри страны, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо.
"Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, помимо суданцев, это тоже беженцы из Южного Судана, возвращающиеся в свою страну. Сотни тысяч людей также были перемещены внутри страны", - сказала она.
Саррадо добавила, что за последние дни в Чад прибыли 30 тысяч человек, в результате число суданских беженцев в стране достигло 60 тысяч.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что Судан могут покинуть еще 800 000 в предстоящие недели.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 602 человека погибли и 5127 получили ранения.
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