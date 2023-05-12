Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта
ООН: с начала конфликта в Судане страну покинули около 200 тысяч человек
© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 мая – РИА Новости. Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, а сотни тысяч человек были перемещены внутри страны, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо.
"Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, помимо суданцев, это тоже беженцы из Южного Судана, возвращающиеся в свою страну. Сотни тысяч людей также были перемещены внутри страны", - сказала она.
Саррадо добавила, что за последние дни в Чад прибыли 30 тысяч человек, в результате число суданских беженцев в стране достигло 60 тысяч.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что Судан могут покинуть еще 800 000 в предстоящие недели.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 602 человека погибли и 5127 получили ранения.