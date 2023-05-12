https://ria.ru/20230512/sudan-1871262839.html

Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта

Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта - РИА Новости, 12.05.2023

Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта

Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, а сотни тысяч человек были перемещены внутри страны, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:33

2023-05-12T12:33

2023-05-12T12:33

столкновения в хартуме

в мире

судан

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ЖЕНЕВА, 12 мая – РИА Новости. Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, а сотни тысяч человек были перемещены внутри страны, заявила на брифинге в ООН в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо. "Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, помимо суданцев, это тоже беженцы из Южного Судана, возвращающиеся в свою страну. Сотни тысяч людей также были перемещены внутри страны", - сказала она. Саррадо добавила, что за последние дни в Чад прибыли 30 тысяч человек, в результате число суданских беженцев в стране достигло 60 тысяч. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что Судан могут покинуть еще 800 000 в предстоящие недели. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 602 человека погибли и 5127 получили ранения.

https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html

судан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

столкновения в хартуме, в мире, судан