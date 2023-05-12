https://ria.ru/20230512/sudan-1871172677.html

Стороны конфликта в Судане договорились не наносить вреда гражданским

Стороны конфликта в Судане договорились не наносить вреда гражданским - РИА Новости, 12.05.2023

Стороны конфликта в Судане договорились не наносить вреда гражданским

Конфликтующие в Судане правительственная армия и Силы быстрого реагирования (СБР) впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T00:11

2023-05-12T00:11

2023-05-12T00:34

судан

в мире

джидда

саудовская аравия

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ХАРТУМ, 12 мая - РИА Новости. Конфликтующие в Судане правительственная армия и Силы быстрого реагирования (СБР) впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.Это первое соглашение между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля."Подписано соглашение о предварительном принципиальном соглашении между суданской армией и Силами быстрого реагирования в Джидде", - сообщает ТВ.Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане.Ситуация в Судане, где с середины апреля идет вооруженный конфликт, не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались в минувшие выходные. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.

https://ria.ru/20230503/sudan-1869474311.html

https://ria.ru/20230502/evakuatsiya-1869113492.html

судан

джидда

саудовская аравия

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судан, в мире, джидда, саудовская аравия