Стороны конфликта в Судане договорились не наносить вреда гражданским
Al-Arabiya: стороны конфликта в Судане договорились не наносить вреда гражданским лицам
© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
ХАРТУМ, 12 мая - РИА Новости. Конфликтующие в Судане правительственная армия и Силы быстрого реагирования (СБР) впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Это первое соглашение между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля.
"Подписано соглашение о предварительном принципиальном соглашении между суданской армией и Силами быстрого реагирования в Джидде", - сообщает ТВ.
Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане.
Ситуация в Судане, где с середины апреля идет вооруженный конфликт, не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались в минувшие выходные. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.