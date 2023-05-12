https://ria.ru/20230512/sud-1871416569.html

Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына

Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына - РИА Новости, 12.05.2023

Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына

Суд заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего ребенка в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:37

2023-05-12T19:37

2023-05-12T19:39

происшествия

москва

рублевское шоссе

россия

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего ребенка в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. В четверг Следственный комитет сообщил о том, что тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти найдено в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. "С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании женщина высказалась против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. Как уточняется, расследование проводится под контролем прокуратуры Москвы. Отмечается, что обвиняемая находится на учете в одном из столичных психо-неврологических диспансеров. В апреле 2012 года женщина дала согласие на лечение и была уведомлена о характере заболевания. Но установлено, что обвиняемая имеет действующие водительские права, выданные в августе 2017 года. Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при получении женщиной водительского удостоверения и рассмотрен вопрос о прекращении права женщины на управление транспортными средствами.

https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869549391.html

москва

рублевское шоссе

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, рублевское шоссе, россия, прокуратура г. москвы