https://ria.ru/20230512/sud-1871416569.html
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына - РИА Новости, 12.05.2023
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына
Суд заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего ребенка в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:37
2023-05-12T19:37
2023-05-12T19:39
происшествия
москва
рублевское шоссе
россия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего ребенка в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. В четверг Следственный комитет сообщил о том, что тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти найдено в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. "С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании женщина высказалась против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. Как уточняется, расследование проводится под контролем прокуратуры Москвы. Отмечается, что обвиняемая находится на учете в одном из столичных психо-неврологических диспансеров. В апреле 2012 года женщина дала согласие на лечение и была уведомлена о характере заболевания. Но установлено, что обвиняемая имеет действующие водительские права, выданные в августе 2017 года. Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при получении женщиной водительского удостоверения и рассмотрен вопрос о прекращении права женщины на управление транспортными средствами.
https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869549391.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, рублевское шоссе, россия, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Рублевское шоссе, Россия, Прокуратура г. Москвы
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына
Суд заключил под стражу обвиняемую в убийстве своего четырехлетнего сына на западе Москвы
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Суд заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего ребенка в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщает
пресс-служба столичной прокуратуры.
В четверг Следственный комитет сообщил о том, что тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти найдено в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело.
"С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании женщина высказалась против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
Как уточняется, расследование проводится под контролем прокуратуры Москвы
.
Отмечается, что обвиняемая находится на учете в одном из столичных психо-неврологических диспансеров. В апреле 2012 года женщина дала согласие на лечение и была уведомлена о характере заболевания. Но установлено, что обвиняемая имеет действующие водительские права, выданные в августе 2017 года.
Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при получении женщиной водительского удостоверения и рассмотрен вопрос о прекращении права женщины на управление транспортными средствами.
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