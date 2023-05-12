Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 12.05.2023 (обновлено: 19:39 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/sud-1871416569.html
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына - РИА Новости, 12.05.2023
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына
Суд заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего ребенка в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:37
2023-05-12T19:39
происшествия
москва
рублевское шоссе
россия
прокуратура г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15095/62/150956282_0:1129:2341:2446_1920x0_80_0_0_a1701403fc83088b3d9a09483a5d6cb8.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего ребенка в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. В четверг Следственный комитет сообщил о том, что тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти найдено в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. "С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании женщина высказалась против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. Как уточняется, расследование проводится под контролем прокуратуры Москвы. Отмечается, что обвиняемая находится на учете в одном из столичных психо-неврологических диспансеров. В апреле 2012 года женщина дала согласие на лечение и была уведомлена о характере заболевания. Но установлено, что обвиняемая имеет действующие водительские права, выданные в августе 2017 года. Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при получении женщиной водительского удостоверения и рассмотрен вопрос о прекращении права женщины на управление транспортными средствами.
https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869549391.html
москва
рублевское шоссе
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15095/62/150956282_0:910:2341:2666_1920x0_80_0_0_90aeea98374cac6326c4ac2239aeb41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, рублевское шоссе, россия, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Рублевское шоссе, Россия, Прокуратура г. Москвы
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына

Суд заключил под стражу обвиняемую в убийстве своего четырехлетнего сына на западе Москвы

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный суд, уголовный кодекс
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный суд, уголовный кодекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего ребенка в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В четверг Следственный комитет сообщил о том, что тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти найдено в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело.
"С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании женщина высказалась против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
Как уточняется, расследование проводится под контролем прокуратуры Москвы.
Отмечается, что обвиняемая находится на учете в одном из столичных психо-неврологических диспансеров. В апреле 2012 года женщина дала согласие на лечение и была уведомлена о характере заболевания. Но установлено, что обвиняемая имеет действующие водительские права, выданные в августе 2017 года.
Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при получении женщиной водительского удостоверения и рассмотрен вопрос о прекращении права женщины на управление транспортными средствами.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры
4 мая, 06:42
 
ПроисшествияМоскваРублевское шоссеРоссияПрокуратура г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала