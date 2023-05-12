https://ria.ru/20230512/strelba-1871401658.html

Власти объяснили звуки стрельбы в Севастополе

Власти объяснили звуки стрельбы в Севастополе - РИА Новости, 12.05.2023

Власти объяснили звуки стрельбы в Севастополе

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:30

2023-05-12T18:30

2023-05-12T18:30

севастополь

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Звуки стрельбы, которые слышно в городе - доносятся с Северной стороны. Это тренировки Черноморского флота в в/части", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20230506/raketa-1870214334.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев