https://ria.ru/20230512/strelba-1871401658.html
Власти объяснили звуки стрельбы в Севастополе
Власти объяснили звуки стрельбы в Севастополе - РИА Новости, 12.05.2023
Власти объяснили звуки стрельбы в Севастополе
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:30
2023-05-12T18:30
2023-05-12T18:30
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Звуки стрельбы, которые слышно в городе - доносятся с Северной стороны. Это тренировки Черноморского флота в в/части", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20230506/raketa-1870214334.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Власти объяснили звуки стрельбы в Севастополе
Развожаев: звуки стрельбы в Севастополе связаны с тренировкой флота, в городе все спокойно