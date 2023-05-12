https://ria.ru/20230512/ssha-1871417488.html

США хотят усилить военное присутствие в Персидском заливе

США хотят усилить военное присутствие в Персидском заливе - РИА Новости, 12.05.2023

США хотят усилить военное присутствие в Персидском заливе

США предпримут шаги для активизации своего присутствия в Персидском заливе из-за возросшей активности Ирана в регионе, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:42

2023-05-12T19:42

2023-05-12T19:42

в мире

сша

персидский залив

иран

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США предпримут шаги для активизации своего присутствия в Персидском заливе из-за возросшей активности Ирана в регионе, заявил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби. "(В пятницу - ред.) сегодня министерство обороны предпримет ряд шагов для усиления нашего оборонного позиционирования в Персидском заливе", - сказал Кирби. По его словам, это необходимо в связи с "повторяющимися угрозами со стороны Ирана" международным торговым судам. По данным Белого дома, за последние два года было зафиксировано 15 таких случаев. "США решительно осуждают действия, которые угрожают или мешают торговому судоходству на Ближнем Востоке <...> и не позволят региональным силам подорвать свободу навигации <...>, не потерпят, чтобы какая-либо страна пыталась доминировать над другой за счет наращивания военизированных атак или угроз", - сказал представитель администрации США, сообщив, что Центральное командование Пентагона представит дополнительную информацию на этот счет в ближайшее время. Он заверил между тем, что Вашингтон не ищет эскалации конфликта с Тегераном.

https://ria.ru/20230508/podlodka-1870482007.html

https://ria.ru/20230510/siriya-1870739172.html

сша

персидский залив

иран

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, персидский залив, иран, джон кирби