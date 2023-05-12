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Медведев процитировал Оруэлла, говоря о политике США и их союзников - РИА Новости, 12.05.2023
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16:37 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/ssha-1871354631.html
Медведев процитировал Оруэлла, говоря о политике США и их союзников
Медведев процитировал Оруэлла, говоря о политике США и их союзников - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев процитировал Оруэлла, говоря о политике США и их союзников
США и их союзники действуют в собственных интересах в духе трагифарсов писателя Джорджа Оруэлла, когда все равны, но некоторые равнее, заявил зампред Совбеза РФ РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:37
2023-05-12T16:37
сша
россия
дмитрий медведев
джордж оруэлл (эрик блэр)
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США и их союзники действуют в собственных интересах в духе трагифарсов писателя Джорджа Оруэлла, когда все равны, но некоторые равнее, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В знаменитой повести британского писателя "Скотный двор" сатирически показана эволюция общества, изначально пропагандирующего идеи всеобщего равенства, но затем перешедшего к диктатуре и тоталитаризму. "Шаг за шагом США при помощи своих союзников подминали под себя двусторонние региональные и универсальные структуры, в собственных корыстных интересах действовали в духе трагифарсов Джорджа Оруэлла, когда все равны, но, как известно, некоторые равнее других", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что западный мир и сегодня под лозунгом "укрепления ценностей демократии" осуществляет экономическое доминирование, политические и военные экспансии. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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сша, россия, дмитрий медведев, джордж оруэлл (эрик блэр), в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр), В мире
Медведев процитировал Оруэлла, говоря о политике США и их союзников

Медведев: США и их союзники действуют по принципу "все равны, но некоторые равнее"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США и их союзники действуют в собственных интересах в духе трагифарсов писателя Джорджа Оруэлла, когда все равны, но некоторые равнее, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В знаменитой повести британского писателя "Скотный двор" сатирически показана эволюция общества, изначально пропагандирующего идеи всеобщего равенства, но затем перешедшего к диктатуре и тоталитаризму.
"Шаг за шагом США при помощи своих союзников подминали под себя двусторонние региональные и универсальные структуры, в собственных корыстных интересах действовали в духе трагифарсов Джорджа Оруэлла, когда все равны, но, как известно, некоторые равнее других", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что западный мир и сегодня под лозунгом "укрепления ценностей демократии" осуществляет экономическое доминирование, политические и военные экспансии.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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