https://ria.ru/20230512/ssha-1871354631.html

Медведев процитировал Оруэлла, говоря о политике США и их союзников

Медведев процитировал Оруэлла, говоря о политике США и их союзников - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев процитировал Оруэлла, говоря о политике США и их союзников

США и их союзники действуют в собственных интересах в духе трагифарсов писателя Джорджа Оруэлла, когда все равны, но некоторые равнее, заявил зампред Совбеза РФ РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:37

2023-05-12T16:37

2023-05-12T16:37

сша

россия

дмитрий медведев

джордж оруэлл (эрик блэр)

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США и их союзники действуют в собственных интересах в духе трагифарсов писателя Джорджа Оруэлла, когда все равны, но некоторые равнее, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В знаменитой повести британского писателя "Скотный двор" сатирически показана эволюция общества, изначально пропагандирующего идеи всеобщего равенства, но затем перешедшего к диктатуре и тоталитаризму. "Шаг за шагом США при помощи своих союзников подминали под себя двусторонние региональные и универсальные структуры, в собственных корыстных интересах действовали в духе трагифарсов Джорджа Оруэлла, когда все равны, но, как известно, некоторые равнее других", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что западный мир и сегодня под лозунгом "укрепления ценностей демократии" осуществляет экономическое доминирование, политические и военные экспансии. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230105/medvedev-1843187962.html

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Кирилл Волков

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