https://ria.ru/20230512/ssha-1871191987.html
Правозащитники подали иск против администрации Байдена
Правозащитники подали иск против администрации Байдена - РИА Новости, 12.05.2023
Правозащитники подали иск против администрации Байдена
Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) обратился в федеральный суд с иском против администрации президента США Джо Байдена, ограничивающей... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:45
2023-05-12T08:45
2023-05-12T08:45
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) обратился в федеральный суд с иском против администрации президента США Джо Байдена, ограничивающей предоставление убежища мигрантам. Новые меры, которые вступают в силу с 11 мая, предусматривают "презумпцию невозможности предоставления убежища" в случае незаконного пересечения американской границы. "После предвыборной кампании, в ходе которой было обещано восстановить нашу систему предоставления убежища, администрация Байдена вместо этого удвоила жестокие ограничения, введенные его предшественником", - говорится в иске, копия которого размещена на сайте правозащитной организации. Правозащитники обращают внимание суда, что поиск убежища в США - это легитимный путь, защищенный законодательством, независимо от того, как человек попадает в страну. Рекордное количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, побив рекорды в 2021 и 2022 годах и превысив 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. Хотя Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
https://ria.ru/20230512/migranty-1871183639.html
https://ria.ru/20230508/texas-1870489858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Правозащитники подали иск против администрации Байдена
Правозащитники подали иск против администрации Байдена из-за новых мер на границе
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) обратился в федеральный суд с иском против администрации президента США Джо Байдена, ограничивающей предоставление убежища мигрантам.
Новые меры, которые вступают в силу с 11 мая, предусматривают "презумпцию невозможности предоставления убежища" в случае незаконного пересечения американской границы.
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"После предвыборной кампании, в ходе которой было обещано восстановить нашу систему предоставления убежища, администрация Байдена вместо этого удвоила жестокие ограничения, введенные его предшественником", - говорится в иске, копия которого размещена на сайте правозащитной организации.
Правозащитники обращают внимание суда, что поиск убежища в США - это легитимный путь, защищенный законодательством, независимо от того, как человек попадает в страну.
Рекордное количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, побив рекорды в 2021 и 2022 годах и превысив 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. Хотя Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
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