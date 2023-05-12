https://ria.ru/20230512/ssha-1871191987.html

Правозащитники подали иск против администрации Байдена

Правозащитники подали иск против администрации Байдена - РИА Новости, 12.05.2023

Правозащитники подали иск против администрации Байдена

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) обратился в федеральный суд с иском против администрации президента США Джо Байдена, ограничивающей... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:45

2023-05-12T08:45

2023-05-12T08:45

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) обратился в федеральный суд с иском против администрации президента США Джо Байдена, ограничивающей предоставление убежища мигрантам. Новые меры, которые вступают в силу с 11 мая, предусматривают "презумпцию невозможности предоставления убежища" в случае незаконного пересечения американской границы. "После предвыборной кампании, в ходе которой было обещано восстановить нашу систему предоставления убежища, администрация Байдена вместо этого удвоила жестокие ограничения, введенные его предшественником", - говорится в иске, копия которого размещена на сайте правозащитной организации. Правозащитники обращают внимание суда, что поиск убежища в США - это легитимный путь, защищенный законодательством, независимо от того, как человек попадает в страну. Рекордное количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, побив рекорды в 2021 и 2022 годах и превысив 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. Хотя Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20230512/migranty-1871183639.html

https://ria.ru/20230508/texas-1870489858.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден