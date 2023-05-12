https://ria.ru/20230512/srok-1871324380.html

Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования

Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023

Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения в течение трёх месяцев обеспечить финансово реализацию пилотного проекта по высшему... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:15

2023-05-12T15:15

2023-05-12T15:15

образование - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения в течение трёх месяцев обеспечить финансово реализацию пилотного проекта по высшему образованию, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Министерству науки и высшего образования РФ и министерству просвещения РФ в 3-месячный срок осуществить финансовое обеспечение реализации пилотного проекта и внести соответствующие изменения в государственные задания участников пилотного проекта", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230505/obrazovanie-1869819946.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, владимир путин