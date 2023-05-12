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Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023
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15:15 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/srok-1871324380.html
Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования
Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023
Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения в течение трёх месяцев обеспечить финансово реализацию пилотного проекта по высшему... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:15
2023-05-12T15:15
образование - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения в течение трёх месяцев обеспечить финансово реализацию пилотного проекта по высшему образованию, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Министерству науки и высшего образования РФ и министерству просвещения РФ в 3-месячный срок осуществить финансовое обеспечение реализации пилотного проекта и внести соответствующие изменения в государственные задания участников пилотного проекта", - говорится в документе.
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образование - общество, россия, владимир путин
Образование - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования

Путин поручил в трехмесячный срок финансово обеспечить пилотный проект высшего образования

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения в течение трёх месяцев обеспечить финансово реализацию пилотного проекта по высшему образованию, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Министерству науки и высшего образования РФ и министерству просвещения РФ в 3-месячный срок осуществить финансовое обеспечение реализации пилотного проекта и внести соответствующие изменения в государственные задания участников пилотного проекта", - говорится в документе.
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