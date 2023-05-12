https://ria.ru/20230512/srok-1871324380.html
Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования
Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023
Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения в течение трёх месяцев обеспечить финансово реализацию пилотного проекта по высшему... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:15
2023-05-12T15:15
2023-05-12T15:15
образование - общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения в течение трёх месяцев обеспечить финансово реализацию пилотного проекта по высшему образованию, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Министерству науки и высшего образования РФ и министерству просвещения РФ в 3-месячный срок осуществить финансовое обеспечение реализации пилотного проекта и внести соответствующие изменения в государственные задания участников пилотного проекта", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230505/obrazovanie-1869819946.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_32ecad8d69d6c85072e3a54bca6446cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, владимир путин
Образование - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин установил срок по финансовому обеспечению проекта высшего образования
Путин поручил в трехмесячный срок финансово обеспечить пилотный проект высшего образования