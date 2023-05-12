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Спецоперация, 12 мая: российские войска отбили наступление ВСУ - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:33 12.05.2023 (обновлено: 21:45 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871429875.html
Спецоперация, 12 мая: российские войска отбили наступление ВСУ
Спецоперация, 12 мая: российские войска отбили наступление ВСУ - РИА Новости, 12.05.2023
Спецоперация, 12 мая: российские войска отбили наступление ВСУ
Подразделения войск Украины 11 мая предприняли наступление на соледарском направлении на фронте протяженностью в 95 километров, но их атаки были отбиты,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T21:33
2023-05-12T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
воздушно-десантные войска россии
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сша
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подразделения войск Украины 11 мая предприняли наступление на соледарском направлении на фронте протяженностью в 95 километров, но их атаки были отбиты, прорывов обороны не допущено, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения украинских сил предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков. Министерство отметило, что на Соледарском направлении украинские военные потеряли 540 человек, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники. Кроме того, на Донецком направлении Киев за сутки потерял около 900 военных, более 30 единиц бронетехники, средства ПВО в районе населенного пункта Часов Яр сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины, в районе Запорожья российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило министерство обороны РФ. Ведомство также сообщило, что на Херсонском направлении украинские силы потеряли до 40 человек, на Купянском направлении более 60 военнослужащих, а в западной части Артемовска продолжались бои по овладению городскими кварталами, ВДВ пресекают попытки войск Украины контратаковать на флангах. Силы ПВО РФ на западе Крыма сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Оружие Минобороны ЮАР приветствовало решение президента о проведении независимого расследования о якобы поставах страной вооружения России, сообщил местный телеканал News24. Этот же канал ранее передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригети, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение РФ. МИД ЮАР в пятницу сообщил, что выразит протест американскому послу после его заявлений о якобы возможных поставках оружия. Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Великобритании о поставках дальнобойных ракет Storm Shadow, заявив, что передача этих систем приведет к серьезной эскалации украинского конфликта. Оно также отметило, что решение "подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт", а также заявило, что Россия оставляет за собой право на принятие всех мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть при применении Киевом ракет Storm Shadow, и возложило ответственность за последствия на "авторов и исполнителей этого безрассудного шага". Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США рассматривают решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow как суверенный шаг, который Лондон в состоянии предпринять сам. При этом он также подчеркнул, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, и у США по-прежнему нет намерения передавать Киеву такого рода вооружения. США смогут выделять помощь Украине до конца фингода даже в случае дефолта, отметили в Белом доме. Вопросы урегулирования Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая начнет свое турне на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что на фоне затягивания и обострения украинского кризиса Китай готов продолжать играть конструктивную роль в достижении международного консенсуса в отношении прекращения огня, начала мирных переговоров и недопущения дальнейшей эскалации ситуации. Кроме того, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. В ходе разговора, как сообщила пресс-служба Кремля, Путин поддержал высказанную лидером ЮАР идею участия группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта.
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870991767.html
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в мире, воздушно-десантные войска россии, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, юар, джон кирби, великобритания, су-27
Специальная военная операция на Украине, В мире, Воздушно-десантные войска России, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, ЮАР, Джон Кирби, Великобритания, Су-27
Спецоперация, 12 мая: российские войска отбили наступление ВСУ

Спецоперация, 12 мая: ВС России отбили наступление ВСУ на Соледарском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подразделения войск Украины 11 мая предприняли наступление на соледарском направлении на фронте протяженностью в 95 километров, но их атаки были отбиты, прорывов обороны не допущено, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения украинских сил предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков. Министерство отметило, что на Соледарском направлении украинские военные потеряли 540 человек, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.
Машина, поврежденная бетонной плитой в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Кроме того, на Донецком направлении Киев за сутки потерял около 900 военных, более 30 единиц бронетехники, средства ПВО в районе населенного пункта Часов Яр сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины, в районе Запорожья российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило министерство обороны РФ.
Ведомство также сообщило, что на Херсонском направлении украинские силы потеряли до 40 человек, на Купянском направлении более 60 военнослужащих, а в западной части Артемовска продолжались бои по овладению городскими кварталами, ВДВ пресекают попытки войск Украины контратаковать на флангах.
Силы ПВО РФ на западе Крыма сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Оружие

Минобороны ЮАР приветствовало решение президента о проведении независимого расследования о якобы поставах страной вооружения России, сообщил местный телеканал News24.
Этот же канал ранее передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригети, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение РФ. МИД ЮАР в пятницу сообщил, что выразит протест американскому послу после его заявлений о якобы возможных поставках оружия.
Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Великобритании о поставках дальнобойных ракет Storm Shadow, заявив, что передача этих систем приведет к серьезной эскалации украинского конфликта.
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Оно также отметило, что решение "подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт", а также заявило, что Россия оставляет за собой право на принятие всех мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть при применении Киевом ракет Storm Shadow, и возложило ответственность за последствия на "авторов и исполнителей этого безрассудного шага".
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США рассматривают решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow как суверенный шаг, который Лондон в состоянии предпринять сам.
При этом он также подчеркнул, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, и у США по-прежнему нет намерения передавать Киеву такого рода вооружения.
США смогут выделять помощь Украине до конца фингода даже в случае дефолта, отметили в Белом доме.
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Вопросы урегулирования

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая начнет свое турне на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Дипломат подчеркнул, что на фоне затягивания и обострения украинского кризиса Китай готов продолжать играть конструктивную роль в достижении международного консенсуса в отношении прекращения огня, начала мирных переговоров и недопущения дальнейшей эскалации ситуации.
Кроме того, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. В ходе разговора, как сообщила пресс-служба Кремля, Путин поддержал высказанную лидером ЮАР идею участия группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВоздушно-десантные войска РоссииРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСШАЮАРДжон КирбиВеликобританияСу-27
 
 
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