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Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 12.05.2023 (обновлено: 14:21 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871285561.html
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 12.05.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
На южнодонецком и запорожском направлениях потери войск Украины за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:32
2023-05-12T14:21
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
угледар
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях потери войск Украины за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230512/kompleks-1871290528.html
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россия, безопасность, украина, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Угледар
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли более 110 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях потери войск Украины за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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