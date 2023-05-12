https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871285561.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 12.05.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях

На южнодонецком и запорожском направлениях потери войск Украины за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:32

2023-05-12T13:32

2023-05-12T14:21

специальная военная операция на украине

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безопасность

украина

угледар

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях потери войск Украины за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230512/kompleks-1871290528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, украина, угледар