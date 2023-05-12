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Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 12.05.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
На южнодонецком и запорожском направлениях потери войск Украины за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:32
2023-05-12T13:32
2023-05-12T14:21
специальная военная операция на украине
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безопасность
украина
угледар
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях потери войск Украины за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, украина, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Угледар
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли более 110 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях