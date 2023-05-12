https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871283368.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военных и наемников

На Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военных и наемников - РИА Новости, 12.05.2023

На Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военных и наемников

На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 900 военных убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:29

2023-05-12T13:29

2023-05-12T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

украина

россия

су-27

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 900 военных убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118, сообщили в Минобороны РФ."Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании", - отметили в ведомстве.Кроме того, сообщили в министерстве, средствами ПВО в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады войск Украины.

https://ria.ru/20230512/drg-1871283480.html

киев

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Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске 2023-05-12T13:29 true PT5M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, украина, россия, су-27