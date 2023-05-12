https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871283368.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военных и наемников
На Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военных и наемников - РИА Новости, 12.05.2023
На Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военных и наемников
На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 900 военных убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:29
2023-05-12T13:29
2023-05-12T15:28
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 900 военных убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118, сообщили в Минобороны РФ."Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании", - отметили в ведомстве.Кроме того, сообщили в министерстве, средствами ПВО в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады войск Украины.
https://ria.ru/20230512/drg-1871283480.html
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Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске
Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске
2023-05-12T13:29
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PT5M36S
РИА Новости
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безопасность, киев, украина, россия, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Украина, Россия, Су-27
На Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военных и наемников
Минобороны: за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военных и наемников