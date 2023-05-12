https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871281880.html

Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении

Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении - РИА Новости, 12.05.2023

Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении

Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:24

2023-05-12T13:24

2023-05-12T15:29

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

украина

воздушно-десантные войска россии

артемовск

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации.Противник накануне провел 26 атак на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров. В них принимали участие более тысячи военнослужащих и до 40 танков.Всего Киев потерял на этом участке фронта более 540 военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.За минувшие сутки ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артемовске, в то время как штурмовые отряды продолжили вести бои в западной части города.Южной группировке войск удалось занять рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища севернее Артемовска. На Донецком направлении противник потерял:На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 75 украинских бойцов.

https://ria.ru/20230511/artemovsk-1871161519.html

россия

киев

украина

артемовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске 2023-05-12T13:24 true PT5M36S

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Дарья Буймова

россия, киев, вооруженные силы украины, украина, воздушно-десантные войска россии, артемовск