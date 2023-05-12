https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871281880.html
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении - РИА Новости, 12.05.2023
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:24
2023-05-12T13:24
2023-05-12T15:29
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
украина
воздушно-десантные войска россии
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871327450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68b2c17adebb2e9535808ef3a9ea8422.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации.Противник накануне провел 26 атак на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров. В них принимали участие более тысячи военнослужащих и до 40 танков.Всего Киев потерял на этом участке фронта более 540 военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.За минувшие сутки ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артемовске, в то время как штурмовые отряды продолжили вести бои в западной части города.Южной группировке войск удалось занять рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища севернее Артемовска. На Донецком направлении противник потерял:На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 75 украинских бойцов.
https://ria.ru/20230511/artemovsk-1871161519.html
россия
киев
украина
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871327450_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2971dd10b4663ce01b60174601902f8.jpg
Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске
Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске
2023-05-12T13:24
true
PT5M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, вооруженные силы украины, украина, воздушно-десантные войска россии, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Воздушно-десантные войска России, Артемовск
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении
Минобороны сообщило, что при попытке украинского наступления ВС России отразили все атаки