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Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 12.05.2023 (обновлено: 15:29 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871281880.html
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении - РИА Новости, 12.05.2023
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:24
2023-05-12T15:29
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
украина
воздушно-десантные войска россии
артемовск
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации.Противник накануне провел 26 атак на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров. В них принимали участие более тысячи военнослужащих и до 40 танков.Всего Киев потерял на этом участке фронта более 540 военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.За минувшие сутки ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артемовске, в то время как штурмовые отряды продолжили вести бои в западной части города.Южной группировке войск удалось занять рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища севернее Артемовска. На Донецком направлении противник потерял:На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 75 украинских бойцов.
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россия
киев
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Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске
Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске
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россия, киев, вооруженные силы украины, украина, воздушно-десантные войска россии, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Воздушно-десантные войска России, Артемовск
Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении

Минобороны сообщило, что при попытке украинского наступления ВС России отразили все атаки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации.
«

"Прорывов обороны российских войск не допущено", — уточнили в ведомстве.

Противник накануне провел 26 атак на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров. В них принимали участие более тысячи военнослужащих и до 40 танков.
Всего Киев потерял на этом участке фронта более 540 военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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11 мая, 22:20
За минувшие сутки ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артемовске, в то время как штурмовые отряды продолжили вести бои в западной части города.
Южной группировке войск удалось занять рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища севернее Артемовска. На Донецком направлении противник потерял:
  • около 900 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • более 30 единиц бронетехники;
  • семь автомобилей;
  • две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118 производства Великобритании.
На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 75 украинских бойцов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 мая, 16:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаВоздушно-десантные войска РоссииАртемовск
 
 
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