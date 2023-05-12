https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871228183.html

Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет

Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 12.05.2023

Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:02

2023-05-12T11:02

2023-05-12T12:12

специальная военная операция на украине

херсон

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862051592_0:200:3145:1969_1920x0_80_0_0_d71ad2ea5ca116d1b9f407fe06bdf0a3.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новорайск уничтожена 122-миллиметровая САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", — заявил он. В свою очередь, миномет уничтожили около Камышан."Потери: четыре погибших военных ВСУ, трое раненых", — уточнил собеседник агентства.Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Днепра, выпуская до ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам прилетело 32 снаряда.

https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html

https://ria.ru/20230511/sklad-1870953263.html

херсон

днепр (город)

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность