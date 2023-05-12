https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871228183.html
Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет
Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 12.05.2023
Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:02
2023-05-12T11:02
2023-05-12T12:12
специальная военная операция на украине
херсон
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новорайск уничтожена 122-миллиметровая САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", — заявил он. В свою очередь, миномет уничтожили около Камышан."Потери: четыре погибших военных ВСУ, трое раненых", — уточнил собеседник агентства.Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Днепра, выпуская до ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам прилетело 32 снаряда.
https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html
https://ria.ru/20230511/sklad-1870953263.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет
Российские военные уничтожили ночью украинские гаубицу и миномет под Херсоном