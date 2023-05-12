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Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 12.05.2023 (обновлено: 12:12 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871228183.html
Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет
Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 12.05.2023
Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:02
2023-05-12T12:12
специальная военная операция на украине
херсон
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новорайск уничтожена 122-миллиметровая САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", — заявил он. В свою очередь, миномет уничтожили около Камышан."Потери: четыре погибших военных ВСУ, трое раненых", — уточнил собеседник агентства.Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Днепра, выпуская до ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам прилетело 32 снаряда.
https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html
https://ria.ru/20230511/sklad-1870953263.html
херсон
днепр (город)
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херсон, днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Под Херсоном российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет

Российские военные уничтожили ночью украинские гаубицу и миномет под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованные из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации
Мобилизованные из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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Мобилизованные из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новорайск уничтожена 122-миллиметровая САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", — заявил он.
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В свою очередь, миномет уничтожили около Камышан.
"Потери: четыре погибших военных ВСУ, трое раненых", — уточнил собеседник агентства.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Днепра, выпуская до ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам прилетело 32 снаряда.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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