https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871188786.html

Украинские войска не смогут форсировать Днепр, заявил российский боец

Украинские войска не смогут форсировать Днепр, заявил российский боец - РИА Новости, 12.05.2023

Украинские войска не смогут форсировать Днепр, заявил российский боец

Вооруженные силы Украины не смогут форсировать Днепр, если начнут контрнаступление, заявил РИА Новости российский боец с позывным Джоконда, несущий службу на... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:04

2023-05-12T08:04

2023-05-12T09:02

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (город)

херсонская область

каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778424251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e0bdd0d733ffdf9a1b69ae389a0aa5d.jpg

КАХОВКА (Херсонская область) 12 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут форсировать Днепр, если начнут контрнаступление, заявил РИА Новости российский боец с позывным Джоконда, несущий службу на прибрежных позициях в районе города Каховка Херсонской области. "Мы в курсе (разговоров. — Прим. ред.) о контрнаступлении. Мы ждем, готовы. Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде. Если даже какие-то силы доплывут до этого берега, они будут вообще не боеспособны. Работает наша авиация, работает артиллерия, мы готовы, встретим их", — сказал собеседник агентства. Накануне вечером Минобороны опровергло распространенную в некоторых Telegram-каналах информацию о "прорыве обороны" на отдельных участках линии боевого соприкосновения. В ведомстве, в частности, отметили, что на Запорожском и Херсонском направлениях, где эта линия проходит по Днепру, активных действий нет. О том, что обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области стабильна, военные находятся на своих боевых постах, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, днепр (город), херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины