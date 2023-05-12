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Украинские войска не смогут форсировать Днепр, заявил российский боец - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 12.05.2023 (обновлено: 09:02 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871188786.html
Украинские войска не смогут форсировать Днепр, заявил российский боец
Украинские войска не смогут форсировать Днепр, заявил российский боец - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские войска не смогут форсировать Днепр, заявил российский боец
Вооруженные силы Украины не смогут форсировать Днепр, если начнут контрнаступление, заявил РИА Новости российский боец с позывным Джоконда, несущий службу на... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:04
2023-05-12T09:02
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (город)
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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КАХОВКА (Херсонская область) 12 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут форсировать Днепр, если начнут контрнаступление, заявил РИА Новости российский боец с позывным Джоконда, несущий службу на прибрежных позициях в районе города Каховка Херсонской области. "Мы в курсе (разговоров. — Прим. ред.) о контрнаступлении. Мы ждем, готовы. Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде. Если даже какие-то силы доплывут до этого берега, они будут вообще не боеспособны. Работает наша авиация, работает артиллерия, мы готовы, встретим их", — сказал собеседник агентства. Накануне вечером Минобороны опровергло распространенную в некоторых Telegram-каналах информацию о "прорыве обороны" на отдельных участках линии боевого соприкосновения. В ведомстве, в частности, отметили, что на Запорожском и Херсонском направлениях, где эта линия проходит по Днепру, активных действий нет. О том, что обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области стабильна, военные находятся на своих боевых постах, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html
днепр (город)
херсонская область
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безопасность, днепр (город), херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Украинские войска не смогут форсировать Днепр, заявил российский боец

Российский боец с позывным Джоконда: украинские войска не смогут форсировать Днепр

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке после взятия под контроль Росгвардией
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке после взятия под контроль Росгвардией - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости
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Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке после взятия под контроль Росгвардией. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАХОВКА (Херсонская область) 12 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут форсировать Днепр, если начнут контрнаступление, заявил РИА Новости российский боец с позывным Джоконда, несущий службу на прибрежных позициях в районе города Каховка Херсонской области.
"Мы в курсе (разговоров. — Прим. ред.) о контрнаступлении. Мы ждем, готовы. Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде. Если даже какие-то силы доплывут до этого берега, они будут вообще не боеспособны. Работает наша авиация, работает артиллерия, мы готовы, встретим их", — сказал собеседник агентства.
Накануне вечером Минобороны опровергло распространенную в некоторых Telegram-каналах информацию о "прорыве обороны" на отдельных участках линии боевого соприкосновения. В ведомстве, в частности, отметили, что на Запорожском и Херсонском направлениях, где эта линия проходит по Днепру, активных действий нет.
О том, что обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области стабильна, военные находятся на своих боевых постах, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (город)Херсонская областьКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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