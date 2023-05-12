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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 12.05.2023
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12:53 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/soveschanie-1871269959.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 12.05.2023
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, также возможен международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:53
2023-05-12T12:53
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
политика
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, также возможен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "В середине дня он (президент) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Когда он сам обозначит тему, мы вам сообщим. Наряду с рабочими встречами закрытого характера во второй половине дня сегодня не исключаем международный телефонный разговор. Если он состоится, будем вас информировать", - сказал Песков. Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 5 мая. На нем обсуждались вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы.
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), политика, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Политика, Россия
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание Совбеза и международный телефонный разговор в пятницу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, также возможен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"В середине дня он (президент) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Когда он сам обозначит тему, мы вам сообщим. Наряду с рабочими встречами закрытого характера во второй половине дня сегодня не исключаем международный телефонный разговор. Если он состоится, будем вас информировать", - сказал Песков.
Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 5 мая. На нем обсуждались вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы.
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