https://ria.ru/20230512/soveschanie-1871269959.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 12.05.2023
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, также возможен международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:53
2023-05-12T12:53
2023-05-12T12:53
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, также возможен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "В середине дня он (президент) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Когда он сам обозначит тему, мы вам сообщим. Наряду с рабочими встречами закрытого характера во второй половине дня сегодня не исключаем международный телефонный разговор. Если он состоится, будем вас информировать", - сказал Песков. Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 5 мая. На нем обсуждались вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы.
https://ria.ru/20230510/diversii-1870821479.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), политика, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Политика, Россия
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание Совбеза и международный телефонный разговор в пятницу
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, также возможен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"В середине дня он (президент) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Когда он сам обозначит тему, мы вам сообщим. Наряду с рабочими встречами закрытого характера во второй половине дня сегодня не исключаем международный телефонный разговор. Если он состоится, будем вас информировать", - сказал Песков.
Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 5 мая. На нем обсуждались вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы.
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии