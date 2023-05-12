https://ria.ru/20230512/soveschanie-1871269959.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 12.05.2023

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, также возможен международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:53

2023-05-12T12:53

2023-05-12T12:53

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

политика

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, также возможен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "В середине дня он (президент) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Когда он сам обозначит тему, мы вам сообщим. Наряду с рабочими встречами закрытого характера во второй половине дня сегодня не исключаем международный телефонный разговор. Если он состоится, будем вас информировать", - сказал Песков. Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 5 мая. На нем обсуждались вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы.

https://ria.ru/20230510/diversii-1870821479.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), политика, россия