https://ria.ru/20230512/sovbez-1871294913.html

Путин предложил Совбезу обсудить работу в международных организациях

Путин предложил Совбезу обсудить работу в международных организациях - РИА Новости, 12.05.2023

Путин предложил Совбезу обсудить работу в международных организациях

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить работу России в международных организациях. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:52

2023-05-12T13:52

2023-05-12T14:01

владимир путин

россия

сергей лавров

политика

совет безопасности рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить работу России в международных организациях."Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня", - сказал Путин, открывая заседание.Отмечается, что с докладом на заседании выступил глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, сергей лавров, политика, совет безопасности рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)