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Путин предложил Совбезу обсудить работу в международных организациях - РИА Новости, 12.05.2023
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13:52 12.05.2023 (обновлено: 14:01 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/sovbez-1871294913.html
Путин предложил Совбезу обсудить работу в международных организациях
Путин предложил Совбезу обсудить работу в международных организациях - РИА Новости, 12.05.2023
Путин предложил Совбезу обсудить работу в международных организациях
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить работу России в международных организациях. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:52
2023-05-12T14:01
владимир путин
россия
сергей лавров
политика
совет безопасности рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить работу России в международных организациях."Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня", - сказал Путин, открывая заседание.Отмечается, что с докладом на заседании выступил глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html
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владимир путин, россия, сергей лавров, политика, совет безопасности рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Владимир Путин, Россия, Сергей Лавров, Политика, Совет Безопасности РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин предложил Совбезу обсудить работу в международных организациях

Путин на заседании Совбеза предложил обсудить работу в международных организациях

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить работу России в международных организациях.
"Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня", - сказал Путин, открывая заседание.
Отмечается, что с докладом на заседании выступил глава МИД Сергей Лавров.
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Владимир ПутинРоссияСергей ЛавровПолитикаСовет Безопасности РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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